Кримський рубильник off: СБС уразили ключову точку подачі електрики у Крим з Росії

Довжина ураженого енергомосту - 14,5 км. Його прокладено чотирма підводними кабелями.

У середу, 8 липня, було уражено ключову точку входу електрики в окупований Крим з Російської Федерації, а також п’ять електропідстанцій, полігон і три РЛС. Про це повідомив у Telegram командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, мова про ураження ключового обʼєкту прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим, як точки входу з материка РФ на окупований півострів.

"Довжина енергомосту - 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений Перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП", - заявив Мадяр.

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Він підкреслив, що протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 53 військові цілі.

Загалом, як зазначив командувач, 1-8 липня Птахи СБС відвідали вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.

"Глибокого і тотального блекауту не минути", - наголосив він.

Ураження СБС в Криму: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили безпілотних систем ЗС України протягом двох діб уразили 19 танкерів з паливом, які перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться про судна тіньового флоту Росії.

Працювали пілоти батальйону "Кайрос", який входить до складу 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра", 413 окремого полку СБС "Рейд" та 1 окремого центру СБС.

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