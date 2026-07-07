У Криму почалися масштабні відключення води та світла

Електропостачання немає у 18 районах та містах окупованого Криму.

Мешканці десяти міст тимчасово окупованого Криму сьогодні, 7 липня, залишаться без водопостачання, повідомляє окупаційне підприємство "Вода Криму".

Зазначається, що відключення водопостачання торкнуться: частини Сімферополя, Алушти, Білогірська, Джанкоя, Євпаторії, Керчі, Армянська, Яни Капу (Красноперекопська), Сак і Феодосії. Так звана місцева влада пояснює перебої "аварійно-ремонтними роботами". При цьому без водопостачання залишаться не лише жителі міст, а й мешканці навколишніх сіл.

Крім того, російське пропагандистське агентство ТАСС передає, що також "тимчасово відключено" електропостачання на південному березі Криму та Сімферополі через пошкодження високовольтної лінії.

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Раніше призначений Росією "голова" Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що тимчасові відключення електрики відбуватимуться у зв'язку з оперативною обстановкою через пошкодження об'єктів інфраструктури з боку ЗСУ.

В пропагандистському агентстві ТАСС також додали, що електрики немає у 18 районах та містах Криму після ударів ЗСУ по інфраструктурі півострова.

Ситуація в Криму – останні новини

6 липня на всій території окупованого росіянами Криму було зафіксовано масове відключення електроенергії. У ніч проти 6 липня призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що електропостачання міста було порушено через українську атаку за межами міста.

Раніше командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв, що на території тимчасово окупованого Криму за дві доби було уражено 16 енергетичних вузлів. Він підкреслив, що ці удари є частиною стратегії зі зниження можливостей ворожого тилового забезпечення та порушення роботи його критичної інфраструктури.

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