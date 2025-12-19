Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем попросила Службу громадянства та імміграції призупинити лотерею.

Адміністрація США призупиняє програму лотереї грін-карт, яка дає право на проживання тут іноземцям. Причина у тому, що підозрюваний у стрілянині в університеті Брауна потрапив до Сполучених Штатів у 2017 році саме завдяки цій програмі.

Як зазначила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у своєму дописі на X, вона за вказівкою президента США Дональда Трампа просить Службу громадянства та імміграції призупинити лотерею.

"За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1 (скорочена назва лотереї Diversity Visa від Державного Департаменту США, що надає посвідки на проживання в США, - ред.), щоб гарантувати, що більше жоден американці не постраждає від цієї катастрофічної програми", - написала Ноем.

Відео дня

Призупинення дії цієї програми, яка щорічно видає до 50 000 віз, є черговим кроком Трампа щодо обмеження імміграції, пише Bloomberg.

Стрілянина в Університеті Брауна

Як відомо, у суботу 13 грудня 2025 року невідомий чоловік відкрив вогонь в університеті Брауна (штат Род-Айленд, США). У результаті двоє людей загинули та дев’ять поранено. Через кілька днів правоохоронці ідентифікували підозрюваного - 48-річного Клаудіо Невес Валенте, португальського громадянина та колишнього аспіранта цього університету.

Його тіло знайшли 18 грудня у складі майна в Нью-Гемпширі з вогнепальною травмою, яку він, ймовірно, завдав собі сам. Валенте також підозрюють у вбивстві професора Массачусетського технологічного інституту. Мотив злочинів наразі невідомий.

Імміграційна політика США

Як повідомляв раніше УНІАН, у Трампа планували 2025 року депортувати мільйон мігрантів із країни. Однак аналітики висловлювали сумнів у тому, що це реально. Найвище число депортованих мігрантів за рік досі становило понад 400 000 за часів президентства Барака Обами.

The Washington Post нещодавно писало, що адміністрація Трампа готується депортувати деяких українців у межах великої кампанії із виселення мігрантів. За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, посольству відомо про "приблизно 80 громадян України", щодо яких видано остаточні накази про видворення "через порушення законодавства США".

Вас також можуть зацікавити новини: