У п’ятницю, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть почергово відключати світло, повідомляє Укренерго.

Компанія знову не вказує, коли саме у п’ятницю споживачі будуть сидіти без світла. Після масованого обстрілу на початку грудня, графіки погодинних відключень переважно застосовуються протягом усієї доби.

Промисловість в останній робочий день тижня має обмежити споживання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.

Не повідомляє "Укренерго" і про очікуваний обсяг відключень. Експерти очікують, що до кінця зими в більшості регіонів України відключатимуть 2-4 черги споживачів.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадують в "Укренерго".

Відключення світла

За морозної зими Київ може залишитися без світла на 20-22 години на добу, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, це станеться за умови виведення з ладу ключової підстанції "Укренерго", через яку столиця отримує електроенергію з Рівненської АЕС.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев додає, що в разі продовження обстрілів енергосистеми з боку РФ на Україну чекає тривалий період жорстких графіків відключень.

