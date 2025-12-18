Саміт лідерів ЄС проходить у Брюселі сьогодні і завтра.

Лідери Європейського Союзу неодмінно домовляться про спосіб фінансової підтримки України, враховуючи життєво важливе значення цього питання. Таку думку висловила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, яку цитує Reuters.

Так, на запитання від журналістів, чи вважає вона можливим узгодження репараційного кредиту для України, Лагард відповіла, що "повністю впевнена" у здатності європейських лідерів "знайти рішення", зважаючи на важливість питання.

Разом з тим Лагард наголосила, що рішення, яким би воно не було, не повинно порушувати норми міжнародного права, що захищають суверенні активи.

"Це може відбуватися у звичному європейському стилі, знаєте, ходити по колу, займати багато часу та породжувати багато спекуляцій щодо того, чи спрацює це... Але я впевнена, що ми знайдемо рішення. Тому що це надто важливо", – сказала очільниця Європейського центробанку.

Тим часом журналісти Reuters змогли ознайомитися із проектом рішення саміту керівників ЄС, що має бути ухвалене завтра. Згідно з документом, керівники країн ЄС звернуться до інституцій блоку з проханням терміново схвалити інструменти для створення репараційного кредиту, забезпеченого замороженими активами Росії. Однак зовсім не обов’язково, що рішення ухвалять саме в такому вигляді, зауважують журналісти.

Проблема репараційного кредиту для України

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі заявив, що без достатньої фінансової підтримки ЄС у наступному році Україна може не витримати, і тоді Європі доведеться платити вже не грошима, а власною кров’ю. Зеленський наголосив, що йдеться не лише про Україну, а й про безпеку всієї Європи, адже сигнали з Росії не свідчать про прагнення до миру.

Також ми розповідали, що Центральний банк Росії пригрозив Євросоюзу судовими позовами з вимогою компенсації, якщо заморожені в Європі російські активи й надалі використовуватимуться для підтримки України. У Москві заявили про намір стягувати збитки в розмірі заблокованих коштів і втраченої вигоди.

