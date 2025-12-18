Той факт, що медальйон був виготовлений зі свинцю, вказує на те, що його носили як амулет - і, ймовірно, ховали, - а не як прикрасу.

Археологи в Єрусалимі виявили рідкісний 1300-річний свинцевий медальйон, прикрашений по обидва боки зображенням семисвічника менори - церемоніального свічника, унікального для Другого Храму. Про це пише Live Science.

Дослідники вважають, що медальйон носив на шиї єврей наприкінці VI або на початку VII століття, коли місто й околиці перебували під владою християнської Візантійської імперії - всього за кілька десятиліть до падіння міста.

Згідно із заявою Управління старожитностей Ізраїлю (IAA), медальйон було виявлено на частині археологічної пам'ятки "Місто Давида" недалеко від південно-західного кута Храмової гори в Єрусалимі. Там зараз розташовані кілька ісламських святинь в "аль-Харам аш-Шаріф" (що в перекладі з арабської означає "Шляхетне святилище").

"Одного разу, коли я проводив розкопки всередині стародавньої споруди, я раптом побачив серед каміння щось незвичайне, сірого кольору. Я підняв цей предмет і побачив, що це кулон із менорою", - заявив Аяю Белете, археолог із некомерційного фонду "Місто Давида".

Зазначається, що це відкриття стало несподіванкою для археологів, оскільки на той час євреям був заборонений в'їзд до міста. Століттями раніше невдале повстання єврейського народу Бар-Кохби з 132 до 136 року призвело до того, що римський імператор Адріан оголосив про відновлення Єрусалима як "Елії Капітолійської", а навколишньої провінції Іудеї - як Сирії-Палестини. Ця давня назва була натхненна давно померлими філістимлянами, біблійними ворогами ізраїльтян, що мешкали вздовж прилеглого середземноморського узбережжя.

Чим особливий цей медальйон

Цікаво, що знову знайдений медальйон було виявлено всередині будівлі пізньовізантійської епохи, яка була похована під товстим шаром уламків будівельних робіт, які проводили правителі Омейядів у місті через кілька десятиліть після ісламського завоювання.

Медальйон має дископодібну форму з петлею нагорі. На обох сторонах зображено семисвічник - тип менори, що використовувався тільки у Другому Храмі в Єрусалимі, зруйнованому римлянами 70 року н.е. На вершині кожної свічки на медальйоні розташована горизонтальна перекладина з язиками полум'я, що піднімаються над нею. Один бік медальйона добре зберігся, але інший вкритий природною патиною від впливу погодних умов; аналіз показує, що він був виготовлений майже повністю зі свинцю.

У заяві вчених сказано, що раніше був знайдений тільки один інший тисячолітній свинцевий медальйон із символом менори.

"Кулон із чистого свинцю, прикрашений менорою, - винятково рідкісна знахідка. Подвійне зображення менори з кожного боку диска вказує на глибоке значення цього символу", - написали археологи.

Цікаво, що євреям нібито було заборонено в'їжджати до міста за візантійських часів, і це правило діяло з часів перемоги римлян у повстанні Бар-Кохби. Але, за словами Гюнтера Штембергера, почесного професора єврейських досліджень Віденського університету, заборона іноді пом'якшувалася, і багато євреїв жило в довколишніх містах і територіях. Однак залишається незрозумілим, яке значення ці медальйони мали для своїх власників. Археологічна група написала:

"Чи були вони особистими предметами євреїв, які приїжджали в місто з різних причин - можливо, торговців, або тих, хто виконував адміністративні місії, або окремих осіб, які приїжджали в місто як таємні паломники і за неофіційних обставин?".

На їхню думку, той факт, що медальйон був виготовлений зі свинцю, вказує на те, що його носили як амулет - і, ймовірно, ховали, - а не як прикрасу.

"Свинець у той час вважався поширеним і особливо популярним матеріалом для виготовлення амулетів", - сказав учений.

