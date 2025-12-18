За його словами, коли росіяни "захоплюють занадто багато територій, вони змінюють свою думку".

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на швидкі дії України щодо мирного врегулювання війни з Російською Федерацією. Про це пише Clash Report.

"Щоразу, коли вони (росіяни) захоплюють занадто багато територій, РФ змінює свою думку", - сказав американський лідер.

Президент США, відповідаючи на запитання журналістів про зустріч щодо України, яка відбудеться цими вихідними у Флориді, заявив, що сторони "вже близькі до чогось".

"Я сподіваюся, Україна швидко відреагує, тому що Росія там присутня", - додав Трамп.

Також його запитали, чи буде він запитувати в Конгресу дозвіл на наземні атаки на картелі у Венесуелі, на що Трамп відповів:

"Я не зобов'язаний їм говорити, але мене це зовсім не буде турбувати. Я просто сподіваюся, що вони не допустять витоку інформації".

Мирні переговори - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Американці ще не передавали Україні відповідь російської сторони щодо останніх напрацювань делегацій України та США стосовно "мирного плану". Глава держави також зазначив, що в діалозі України з американською стороною є прогрес.

