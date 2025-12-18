Зазвичай у рамках новорічного івенту роздають як ААА-тайтли, так і інді-ігри.

Магазин Epic Games Store перейшов на щоденну роздачу безкоштовних ігор: щодня до 31 грудня користувачам пропонуватимуть одну гру. Сьогодні до своєї бібліотеки можна додати Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Jotunnslayer: Hordes of Hel - екшен-рогалик у сеттингу скандинавської міфології. Гравцям належить битися з нескінченними хвилями ворогів, заручаючись підтримкою богів, попутно виконуючи різні завдання і перемагаючи босів. У міру проходження потрібно прокачувати свого героя, покращуючи вміння і зброю.

Jotunnslayer: Hordes of Hel вийшла у вересні цього року, раніше перебуваючи в ранньому доступі. В, Steam у гри понад 6000. відгуків, позитивних із них – 83%. Фанатам Diablo і Vampire Survivors варто придивитися.

Відео дня

Що користувачам магазину подарують завтра, поки невідомо. Зазвичай у рамках таких акцій роздають як ААА-тайтли, так і інді-ігри.

Паралельно в Epic Games Store проходить "Святковий розпродаж". Знижки отримали сотні тайтлів, зокрема новинки 2025 року, серед яких ARC Raiders, Clair Obscur: Expedition 33, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 та інші.

Раніше в мережі склали десятку найгірших ігор 2025 року. На перше місце потрапив екшен MindsEye від колишнього продюсера GTA: розробники видали нудний, застарілий і забагований тайтл, який у плані опрацювання ігрового світу програє навіть іграм 20-річної давності.

Вас також можуть зацікавити новини: