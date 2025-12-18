Стаття 5 договору НАТО не передбачає, що на напад необхідно реагувати військовими засобами, зазначає експертка.

Днями у Берліні відбулися переговори між представниками США, Європи і України, де однією з провідних тем були гарантії безпеки.

Видання DW нагадує, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та український лідер Володимир Зеленський висловили оптимізм щодо досягнутого прогресу. За їхніми словами, на переговорах торкнулися гарантій безпеки, подібних до тих, що передбачені статтею 5 НАТО, а також територіальних питань.

Гарантії для України після припинення вогню

У нещодавно опублікованій заяві щодо підтримки України європейські лідери згадали про "багатонаціональні сили України під керівництвом Європи, сформовані за рахунок внесків країн, які висловили бажання взяти участь". Йшлося про те, що такі сили допоможуть у відновленні сил України, забезпеченні безпеки повітряного простору України та підтримці безпеки на морі, в тому числі шляхом проведення операцій на території України.

Крім того, було згадано і про зобовʼязання щодо "механізму моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародної спільноти" та "юридично зобов'язуючого зобов'язання, з урахуванням національних процедур" вжити заходів для відновлення миру та безпеки в разі нового збройного нападу на Україну в майбутньому.

Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що у Берліні Зеленський погодився відмовитися від вступу до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Та досі незрозуміло, як конкретно вони можуть виглядати. Європейські лідери заявили, що вони можуть включати збройні сили, розвідку та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії.

Сполучені Штати офіційної заяви щодо цього не публікували. Американський чиновник розповів ЗМІ, що основою угоди є "дуже сильні гарантії" на зразок 5 статті НАТО. Однако розгортання американських військ в Україні не передбачається.

Чи дійсно гарантії безпеки будуть схожими на статтю 5 НАТО?

Сьюзан Стюарт з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки заявила в коментарі DW, що заява європейських лідерів є дуже важливою для України. За її словами, потенційні гарантії безпеки подібні до тих, які надаються членам НАТО згідно зі статтею 5, яка зобов'язує альянс підтримувати державу-члена у разі нападу на неї.

"Стаття 5 договору НАТО не передбачає, що на напад необхідно реагувати військовими засобами, а скоріше, що кожна держава повинна використовувати засоби, які вона вважає необхідними та доцільними", – зазначила вона.

Водночас Стюарт додала, що оцінити гарантії можна буде лише після оприлюднення всіх деталей.

Експерт з питань безпеки Німецького фонду Маршала США Клаудія Мейджор каже, що гарантії безпеки для України не можна порівняти з тими, що надаються членам НАТО:

"Це підтримка. Однак це не є юридично зобов'язуючим зобов'язанням захищати Україну в разі нового нападу".

Висновки про те, що конкретно може статися в результаті майбутнього російського нападу, робити поки неможливо.

"Чи будуть відправлені війська? Чи хтось прийде на захист України, як це було б у випадку з НАТО? Це не так", – додала Мейджор.

Видання також зазначає, що підписані в минулому угоди для захисту територіальної цілісності та суверенітету України не завадили Росії окупувати Крим у 2014 році та розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Вільфрід Гільге з Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) також висловив побоювання, що поточні переговори можуть призвести до "Мінська III". Експерт застерігає від створення на Донбасі так званої "буферної зони", доступ до якої могли б отримати росіяни.

Гарантії безпеки для України: інші новини

Bloomberg пише, що США та країни Європи склали план надійних гарантій безпеки для України. Зазначається, що мирний план може стати надійним засобом стримування майбутньої агресії з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що чисельність української армії має бути не менша за 800 тисяч осіб. Також важливо знати, як саме партнери діятимуть в разі відновлення російської агресії проти України.

