Потрібно бути уважнішими до сигналів ракетної тривоги, кажуть військові.

У Росії заявляють про перший запуск вдосконаленого "Искандер-М" на 800 кілометрів. У 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" прокоментували цю новину в соцмережі Х.

Військові кажуть, що в них є дві версії щодо того, що це могло бути. Або росіяни дійсно зробили більш загрозливий варіант "Искандер-М", або ж вони намагаються витиснути максимум із північнокорейських балістичних ракет KN-23.

У повідомленні зазначається, що про наявність комплексу "Искандер-1000" російська пропаганда почала розповідати ще в липні 2024 року. І порівняння оприлюднених фото цього комплексу з "Искандером-М" свідчило, що ракети дійсно відрізняються.

Вже у листопаді 2025 року одне з профільних українських видань оприлюднило "зливи" документів по ракетній програмі країни-агресорки. Там були дані щодо закупки 18 балістичних ракет 9М723-2 до ОТРК "Искандер" вартістю $2,5 млн за одиницю в 2025 році.

"Можна припустити, що там була мова про ці самі ракети до "Искандер-1000", які росіяни тепер можуть пускати в епізодичне застосування. Короткий відступ – із серпня по жовтень 2025 року росіяни по Україні випустили 23 рідкісні крилаті ракети 9М729 "Новатор" до ОТРК "Искандер-М" з дальністю пуску аж до 2500 кілометрів. Тому виглядає логічно, що ворог може застосовувати додаткові типи ракетного озброєння для посилення терору цивільного населення", – додають у полку "Рейд".

Пояснили детальніше і версію про використання північнокорейських ракет KN-23. Зазначається, що "північнокорейськими" назвати їх можна лише умовно, оскільки виготовляють їх за технологіями і кресленням Росії. Ба більше, навіть метал там російський. А самі ракети постійно "допилюють" російські фахівці.

Примітно, що окупанти самі називають ракети з КНДР "Кімскандер".

"В нас було прийнято вважати, що ті самі KN-23 мають дальність пуску всього 500 кілометрів. Але під час тестів у червні 2023 року ці ракети виробництва КНДР показали дальність навіть у 900 кілометрів, що фіксували західні аналітики. Тому цілком можливо, що російські ракетники просто навчились проводити пуски KN-23 на максимальну дальність. Тим більше, заявлялось, що у 2024 році російська армія навіть сформувала окрему ракетну бригаду під засоби від КНДР", – йдеться в повідомленні.

У 413 полку СБС підсумовують, що росіяни системно йшли до отримання дальності пуску оперативно-тактичних ракет на діапазон до 1000 кілометрів. Тому потрібно бути уважнішими до сигналів ракетної тривоги.

Російська зброя: інші новини

В Росії заявили про розгортання в Білорусі ракети "Орєшнік". За даними ЗМІ, ракета може долетіти до Києва всього за 1 хвилину 51 секунду. Час підльоту до Львова оцінюють у 2 хвилини 24 секунди.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що під час останніх ударів РФ по Україні 40% крилатих ракет навіть не зійшли з літаків.

