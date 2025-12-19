Він також заявив, що заморожені російські активи в Європі будуть використані для погашення кредиту Україні, якщо Росія добровільно не ухвалить таке рішення після закінчення війни.

Європейський Союз схвалив фінансування для України ЄС на 90 мільярдів євро, ці кошти будуть доступні нашій країні вже на початку наступного року. Про це пише Politico, посилаючись на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Я припускаю, що гроші будуть доступні щонайпізніше в другій половині січня", - сказав Мерц, відповідаючи на запитання про те, коли Києву буде надано кредит.

Він також заявив, що заморожені російські активи в Європі будуть використані для погашення кредиту Україні, якщо Росія добровільно не ухвалить таке рішення після закінчення війни.

"Заморожені російські активи залишаться заблокованими доти, доки Росія не виплатить Україні репарації, - сказав він. - Україні доведеться погасити кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації. І ми чітко заявляємо: якщо Росія не виплатить репарації, ми - у повній відповідності з міжнародним правом - використаємо заморожені російські активи для погашення кредиту".

Зі свого боку голова Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що переговори щодо заморожених російських активів продовжаться.

"Ми дали Комісії мандат на продовження роботи над репараційним кредитом на основі російських заморожених активів", - заявив він журналістам.

Як це буде працювати

Усі країни ЄС, за винятком Чехії, Угорщини та Словаччини, об'єднаються і зберуть 90 мільярдів євро загального боргу, забезпеченого бюджетом ЄС. Ці гроші будуть надані Україні у вигляді позики протягом наступних двох років.

Потім Київ використає майбутні російські військові репарації для погашення боргу перед ЄС. При цьому, як написали лідери ЄС у спільній заяві за підсумками саміту, якщо Росія відмовиться виплатити гроші, "ЄС залишає за собою право використовувати" свої заморожені державні активи "для погашення позики".

Угода гарантує, що Україна зможе покрити свій дефіцит бюджету в розмірі 71,7 мільярда євро наступного року і продовжити фінансування своєї оборони проти російських військ. Тим часом дипломати "продовжать роботу над технічними та правовими аспектами" репараційної позики, що фінансується коштом грошової вартості заморожених російських активів по всьому ЄС, ідеться у висновку.

Репараційний кредит для України

Вранці 19 грудня після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз схвалив рішення про фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було ухвалено. Ми пообіцяли, ми виконали", - заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

