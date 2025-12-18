Україна хоче отримати гарантії безпеки, що війна знову не прийде до нашої країни, каже політик.

Потенційна угода про припинення бойових дій з Росією буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде взагалі. Таку заяву зробив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Гарної угоди не може бути, це ми розуміємо всі, всі люди, які мислять. Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо. Або її не буде", – сказав він під час заходу NV "Україна та світ попереду 2026".

Водночас він зауважив, що чи буде ця угода взагалі, залежить від участі США. Зараз шанс є, хоча Штати і "тиснуть більше на нас, ніж на них".

"Без них я вважаю, що шансів не буде, буде тільки воєнний шлях вирішення проблеми", – додав політик.

За його словами, фактично, залишилося два великих питання. Зокрема, Україна хоче отримати гарантії безпеки, що війна знову не прийде до нашої країни.

"Але їм (росіянам, – ред.)потрібен Донбас в якомусь виді. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас. Навіть якщо б якісь політики знайшлись, які б це пропонували, я впевнений, … це неможливо імплементувати. Навіть про це казати неможливо".

Тому єдиний можливий шлях, каже Арахамія – "щось навколо Донбасу робити якісь гібридні моделі". Але потрібно, щоб до цього була готова і Москва. Зараз же риторика РФ дуже проста: "віддайте Донбас, там різні обіцянки, – ми не будемо заходити своїми, але це має бути територія Росії". Через це немає "навіть коридору перемовин".

Голова фракції додав, що зараз США та Україна шукають альтернативний формат вирішення питання Донбасу. Сторони розглядають різні історичні прецеденти.

Гарантії на рівні 5 статті НАТО

За словами Арахамії, треба також конкретизувати гарантії безпеки. Зараз обіцяють гарантії на рівні статті 5 НАТО. Проте вона передбачає, що у разі воєнної агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації, зауважив він:

"Я вибачаюсь, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили Україну. Нас це не влаштовує. … Тобто має бути конкретика: кількість зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування, ракети там і таке інше".

