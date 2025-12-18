Делегації Україна та США мають прогрес щодо проєкту плану завершення війни, але ще невідомо, якою є відповідь російської сторони на останні напрацювання української і американської команд.

Американці ще не передавали Україні відповідь російської сторони щодо останніх напрацювань делегацій України та США стосовно мирного плану. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі, де сьогодні відбувається саміт лідерів країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, у Зеленського запитали, як він оцінює хід перемовин з США і чи планує він незабаром провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави відповів, що у діалозі України з американською стороною є прогрес.

Відео дня

"Тому що у нас в діалозі з Америкою було кілька форматів, кілька документів, і я вважаю, що у нашому діалозі прогрес є. Питання у тому – що це ж частина перемовного процесу. Потім Сполучені Штати Америки беруть зміни, ті чи інші пункти наші, і спілкуютьcя з російською стороною. Тому, поки що у мене відгуку на останній наш прогрес просто немає. Не можу вам сказати: що, а чого немає. Але у найближчі дні точно скажемо", - повідомив Зеленський.

Також він назвав прогресом часті зустрічі представників України та США.

Президент допускає, що може бути більше оптимізму, аніж реалізму. "Але у нас такі реалії. Ми живемо тим, що ми боремося за себе, і вважаємо, що нам все вдасться", - додав Зеленський.

Також говорячи про потребу в отриманні гарантій безпеки, на думку Зеленського, в Україні не вважають, що Європа має замінити США, або навпаки.

"Які б сигнали Росія не передавала, ми їх розуміємо – що вони би хотіли виключити присутність європейців. Цього не можна робити. Це різні речі. Це не значить, що якщо знову буде агресія Росії, Європа зможе своєю присутністю воювати. Ніхто не каже про це. Присутність Європи зменшує шанси і відсоток агресії Російської Федерації", - вважає Зеленський.

Він вважає, що участь великої кількості країн у Коаліції охочих щодо безпекових гарантій для України створює великі ризики для Росії, якщо вона знову починатиме агресію проти України. Тож, Україна вважає важливою участь Європи у гарантіях безпеки.

"Тепер, коли ми говоримо про backstop (стримуючий фактор, запобіжник - УНІАН) від Сполучених Штатів Америки, ми говоримо і про розвідку, і про сильні гарантії безпеки від США, на які ми розраховуємо. Про всі деталі сьогодні сказати не можу. Але коли ми говоримо про статтю 5 НАТО, ми розуміємо, що це відповідь на агресію. І ці деталі ми будемо проговорювати з партнерами. І те, що ми розуміємо – це повинна бути юридично зобов’язуюча стаття гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки, які повинні бути підтримані Конгресом США", - сказав Зеленський.

Окремо у Зеленського запитали про розвиток відносин з Трампом.

"Це дійсно непростий діалог. Ми у війні. І Сполучені Штати ті, хто ухвалюють рішення, і які реально можуть зупинити Путіна. І я розраховую на це. Але я в дійсності розраховую на тиск від Сполучених Штатів. Зараз США більше займаються посередництвом. Це правда, вони є посередниками між нами. Але я дуже хотів би, щоб вони робили більше кроків з тиском на Росію, бо я думаю, що Путін не хоче зупиняти цю війну. Але він може, якщо США більше тиснутимуть", - наголосив Зеленський.

На думку президента, Трампу це під силу.

Переговори про мир в Україні

Як повідомляв УНІАН, за словами Зеленського, у переговорах зі США залишаються невирішеними питання щодо майбутнього Донбасу і Запорізької АЕС.

Також президент України досі не отримав відповіді, що робитимуть США у відповідності з майбутніми гарантіями безпеки, якщо Росія відновить проти України агресію.

Вас також можуть зацікавити новини: