​​​​​​​Одна з цих рис пов'язана з ризиком передчасної смерті, інші ж дві, навпаки, сприяють довголіттю.

Нове велике дослідження показало, що певні риси особистості можуть значно підвищити або знизити ризик передчасної смерті, пише Newsweek.

Науковці з Університету Лімерика в Ірландії довели, що такі риси, як тривожність, висока дисциплінованість і комунікабельність, можуть суттєво впливати на тривалість життя людини. За словами дослідників, ці риси настільки ж важливі для прогнозування ризику смерті, як і основні фактори: дохід, освіта та інші показники соціального статусу.

Учені вивчили інформацію, яку отримували протягом десятиліття від майже 570 000 людей на чотирьох континентах. Як зазначило видання, це дослідження одне із найбільших і найдетальніших у вивченні зв’язку між особистістю та тривалістю життя.

Тривожність збільшує ризик ранньої смерті

Одним із найчіткіших результатів стало значення нейротизму - риси, що характеризується тривожністю, постійним занепокоєнням та емоційною нестабільністю.

Дорослі з високим рівнем нейротизму значно частіше помирали раніше, ніж ті, у кого цей показник був нижчим. Дослідники встановили, що кожне підвищення рівня нейротизму на один бал було пов’язане з ростом ризику смерті на 3% у будь-який момент часу.

Особливо сильним цей зв’язок був серед молодших дорослих, що свідчить: тривалий стрес і труднощі з керуванням емоціями з часом виснажують організм і шкодять здоров’ю.

Дисциплінованість та комунікабельність зменшують ризик ранньої смерті

Тим часом люди, які мали вищі бали за схильність до організованості, дисципліни та цілеспрямованості, значно рідше ризикували померти раніше.

У статті йдеться, що кожне підвищення сумлінності на один пункт було пов'язане зі зниженням ризику смертності на 10 відсотків, що є найсильнішим захисним ефектом, що спостерігався в дослідженні.

Висока товариськість також була пов'язана із тривалістю життя. При підвищенні її показників на один бал ризик ранньої смерті знижувався на три відсотки, особливо в таких країнах, як Сполучені Штати та Австралія.

Не всі риси однаково важливі

Дослідження виявило мало або взагалі не виявило послідовного зв'язку між ризиком ранньої смерті та допитливістю, реативністю, оброзичливістю, а це означає, що не всі риси впливають на здоров'я та смертність.

"Дослідження розглядає, як ті, хто має вищий рівень невротизму в загальній популяції, можуть мати вищий ризик смерті, ніж ті, хто має нижчий рівень невротизму. Однак важливо зазначити, що ризик смерті є відносним, а не абсолютним", – зауважив доцент кафедри психології в Університеті Лімерика Мар Макгіхан.

На думку психолога Паріса О'Суйлеабхаїна, результати дослідження можуть змінити погляди нпуковців і політиків на ризики для здоров’я.

"Особистість є критичним фактором здоров’я та довголіття. Важливо підкреслити, що ці ефекти за розміром подібні до впливу загальновживаних детермінант громадського здоров’я, таких як соціально-економічний статус", – сказав він.

О'Суйлеабхаїн назвав роботу "новаторською" та сказав, що вона стимулюватиме майбутні дослідження того, як психологічні риси впливають на біологічні процеси та поведінку, пов'язану зі здоров'ям.

"Ця інформація може бути корисною для підвищення обізнаності щодо вибору поведінки, пов’язаної зі здоров’ям, та механізмів подолання труднощів, які можуть сприяти результатам у сфері здоров’я та довшому або коротшому житті", – додав Макгіхан.

Раніше УНІАН розповідав, яка середня тривалість життя в Україні та світі. Зазначалося, що науковці провели глобальне дослідження серед 204 країн, яке показало, що цей показник знову досяг доковідного рівня. У 2023 році середня тривалість життя у світі становила 76,3 року для жінок і 71,5 року для чоловіків. В Україні жінки живуть у середньому 78,5 року, а чоловіки – 66,6 року.

