Буняк додав, що завершуються ударні дії в Лимані, тобто зачистка.

Українські військові контролюють низку околиць Вовчанська і стримують окупантів, аби не допустити прориву.

Про це розповів заступник начальника прикордонної застави з морально-психологічного забезпечення бригади "Гарт" Олександр Буняк в етері Київ24.

"Сили оборони України контролюють Південну, Східну та Західні околиці Вовчанська", - деталізував військовий ситуацію в місті.

Відео дня

Буняк додав, що завершуються ударні дії в населеному пункті Лиман, тобто зачистка.

"Ситуація складна, але цілком контрольована, всупереч активним штурмам ворога успіху він не має", - зазначив військовий і додав, що бійці бригади намагаються стримувати противника, аби не допустити прориву, зазначив він.

Ситуація у Вовчанську

17 грудня начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе повідомляв, що заяви Росії про захоплення міста Вовчанськ насправді не відповідають дійсності. Тоді він зауважував, що Сили оборони присутні у Вовчанську, зокрема у південних частинах міста.

А 1 грудня начальник прикордонної застави підрозділу вогневої підтримки бригади "Гарт" із позивним "Альпіна" зазначав, що росіяни знищили Вовчанськ, але українські війська не дають їм просуватися далі.

Вас також можуть зацікавити новини: