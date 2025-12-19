Макрон запропонував поговорити з Путіним "без посередників".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що представникам Європи "буде корисно" поговорити з російським лідером Володимиром Путіним.

"Я думаю, що нам, європейцям і українцям, необхідно знайти рамки для належного обговорення", - сказав він.

Як пише Politico, ця заява прозвучала на тлі активізації мирних переговорів між Україною і США, а також США і Росією, після зустрічі в Берліні цього тижня.

Макрон також додав, що європейцям не слід дозволяти вести діалог виключно "посередникам".

Мирні переговори щодо України

Днями в Маямі відбудуться переговори між представниками США і Росії щодо американського "мирного плану" для України.

Росію на переговорах представить спеціальний представник Кремля і голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Зазначається, що він зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Раніше Путін заявив, що Росія відкрита для зусиль президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди з Україною, додавши, що Європа буде змушена вести переговори з Росією, "оскільки вона неминуче стає сильнішою".

Кремлівський диктатор додав, що Росія відкрита до відновлення дипломатії з континентом, "якщо не з нинішніми політиками, то коли політичні еліти в Європі зміняться".

