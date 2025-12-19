Зрештою фінансування Києва забезпечено, але не так, як хотіла більшість ЄС.

Уряди європейських країн не змогли досягти угоди про передачу заморожених російських активів Україні за результатами саміту в Брюсселі, що стало серйозним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пише Politico.

Замість цього країнам довелося узгодити екстрений резервний план, заснований на спільному боргу ЄС, який протягом кількох тижнів просував прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер і який вважали малоймовірним до останніх годин перед укладенням угоди. Як ще один удар по єдності ЄС, три країни - Угорщина, Словаччина і Чехія - не візьмуть у ньому участі.

"Зрештою, після сьогоднішнього дня наша підтримка України гарантована", - заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після завершення саміту.

Хоча угода дозволяє всім заявити про перемогу, це не те рішення, за яке Німеччина та ЄК виступали напередодні цього саміту.

"Звичайно, декому це не сподобалося... вони хочуть покарати [президента Росії Володимира] Путіна, забравши його гроші", - сказав Де Вевер, маючи на увазі початковий план використання російських активів. - "Але "політика - це не емоційна робота, і раціональність взяла гору".

Лідери домовилися спільно позичити 90 мільярдів євро для фінансування кредиту Україні на два роки. Це буде гарантовано спільним бюджетом ЄС. Хоча цей варіант був привабливий для країн Півдня, він не користувався підтримкою Німеччини та її північноєвропейських союзників, які традиційно виступали проти гарантування облігацій для своїх колег, що мають більшу заборгованість.

Як поступку Німеччині лідери відкрили можливість використання заморожених російських активів для погашення кредиту Україні. Але це питання, яке ще належить вирішити в майбутньому.

"Звичайно, це не перший варіант, але найголовніше - фінансування для України забезпечено", - сказав один із представників уряду ЄС.

"Ви, напевно, знаєте мультфільм "Холодне серце"? Я все ще хочу вірити, що врешті-решт воно відтане і буде щасливий кінець", - додав другий представник уряду ЄС.

Але "ми очікували більшого", - сказали вони.

Фінансування України

Уранці 19 грудня після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз схвалив рішення про фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було ухвалено. Ми пообіцяли, ми виконали", - заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає гроші найпізніше у другій половині січня.

