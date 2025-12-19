Атаковано один із найбільших у світі заводів із виробництва аміаку.

Вночі в багатьох регіонах Росії лунали десятки вибухів, місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на Орел, Ростов, Таганрог, Ставропольський край і Воронезьку область.

В Орлі та Ростові після атаки частково зникло світло. Влада Орла пізніше підтвердила, що була атакована місцева ТЕЦ.

"Унаслідок ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста Орла. За попередньою інформацією постраждалих немає. Аварійні бригади проводять ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- і енергопостачання та гарячої води в Радянському районі міста Орла", - заявив губернатор.

Відео дня

Також повідомляється, що атакований і горить завод "Тольяттіазот" у Тольятті Самарської області.

Це один із найбільших хімічних заводів Росії та один із найбільших виробників аміаку у світі. Основна продукція - аміак, карбамід (сечовина), метанол та інші азотні хімікати. Проєктна потужність з аміаку - близько 3 млн тонн на рік.

Удари по Росії

Минулої ночі дрони СБУ успішно відпрацювали по військовому аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено літак МіГ-31 з повним боєкомплектом, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", а також комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ".

Загалом унаслідок атаки знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: