Росіяни продовжать наступ, адже планують захопити увесь Донбас.

У наступному році почнеться битва за Слов’янськ, це невідворотно, сказав проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" сказав ветеран російсько-української війни, старший лейтенант та експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

"Це все невідворотні речі в наступному році. Буде битва за Слов'янськ, вже розпочинається битва за Краматорськ. Питання лише в тому, які уроки ми винесемо з війни 2025-го і як ми будемо воювати в 2026 році.

Він зазначив, що потрібно усвідомити, що війна не закінчиться завтра чи післязавтра, і росіяни продовжать наступ на Слов'янськ, адже у них є стратегічне і політичне бачення, що Донбас має бути захоплений.

Водночас він зауважив, що битва за ці міста ворогу не дасться просто, але успіх України залежатиме від багатьох чинників.

"У Слов'янську можна воювати доволі довго, у Краматорську можна воювати доволі довго. Питання лише в тому, як ми будемо це реалізовувати, якими силами та засобами. Мало сказати, що там стане три бригади, і вони будуть щось робити. Ні. Це комплекс заходів: і побудова фортифікаційних споруд, і гарна робота мобілізаційної машини, і належна робота військово-промислового комплексу, і робота над помилками наших батьків-командирів", - зауважив він.

Мельник також зазначив, що під час наступу на Сіверськ росіяни використовують стандартну тактику, яку застосовували під Покровськом і використовуватимуть в боях і за будь-який інший населений пункт України.

"Коли росіяни зрозуміли, що у Покровсько-Мирноградську агломерацію доволі складно зайти через висоти, вони почали брати наші логістичні шляхи під вогонь і зробили ситуацію, за якою фактично ми опинилися спочатку в логістичному оточенні, а потім у фактичному", - пояснив він.

Війна за Донбас

Військовий експерт Владислав Селезньов прогнозує, що Росії потрібно створити щонайменше три ударних плацдарми і звідки синхронізовано атакувати такі міста, як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, щоб захопити Краматорсько- Слов’янську агломерацію. За його підрахунками, ворогу треба не менше півмільйона окупантів для цього.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні ні де-юре, ні де-факто не буде визнавати Донбас російським.

