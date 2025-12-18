У поєднанні з непоганими показниками в індексах злочинності, вартості життя та охорони здоров'я, місто має дуже низький рівень стресу.

У світі є багато міст, які завдяки низькому рівню злочинності, добре продуманій інфраструктурі та доступній вартості життя є чудовими місцями для спокійного життя. Про це пише Time Out.

Цифровий фінансовий сервіс Remitly опублікував результати дослідження, в якому оцінювали рівень злочинності, охорони здоров'я та вартість життя, а також середній час, необхідний для подолання 10 км, і середній рівень забруднення повітря в кожному місці, щоб отримати загальний "індекс стресу".

Зазначається, що титул найспокійнішого місця для життя в усьому світі дістався голландському місту Ейндховен. Подолання 10 км займає всього 14 хвилин і 37 секунд, а місто може похвалитися низькими середньорічними показниками забруднення повітря. У поєднанні з непоганими показниками в індексах злочинності, вартості життя та охорони здоров'я, місто має дуже низький рівень стресу - лише 2,34 з 10.

Відео дня

Цікаво, що розташований на півдні Нідерландів, Ейндховен не такий популярний, як інші голландські міста, такі як Амстердам і Роттердам, що, ймовірно, сприяє його спокійній атмосфері. Проте, це визнаний центр дизайну, промисловості та мистецтва, і незабаром тут відкриється друга філія всесвітньо відомого Рейксмузеуму. У статті сказано:

"MU Hybrid Art House і Ton Smits Huis - це пара примітних місць для імерсивного мистецтва, але за виставками дизайну вирушайте в Kazerne. Магазини Nieuwe Emmasingel, Kleine Berg і Edisonstraat запропонують безліч варіантів, а якщо ви хочете добре провести вечір, Café Wilhelmina, Café 't Rozenknopje і FIFTH - хороші місця для початку".

Важливо, що Ейндховен був далеко не єдиним містом у Нідерландах, яке потрапило до топ-10: Утрехт посів друге місце, Гронінген поділив п'яте з Тронхеймом, а Роттердам ледве потрапив на десятку. Фактично, усі місця в топ-10 розділили всього п'ять країн - читайте далі, щоб дізнатися, які саме.

Топ-10 найспокійніших міст світу для життя:

Ейндховен, Нідерланди. Утрехт, Нідерланди. Канберра, Австралія. Таллінн, Естонія. Гронінген, Нідерланди/Тронхейм, Норвегія. Берген, Норвегія. Порту, Португалія. Брісбен, Австралія. Роттердам, Нідерланди.

Рейтинги міст світу

У новому глобальному рейтингу одразу 38 європейських міст потрапили до топ-50 найкомфортніших для життя, а найкращим визнано швейцарську столицю Берн. Оцінювання компанії ECA International включало безпеку, якість житла, медицину, інфраструктуру та інші важливі критерії.

Вас також можуть зацікавити новини: