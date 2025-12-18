Видання зазначає, що мирний план може стати надійним засобом стримування майбутньої агресії з боку Росії.

Як розповіли чиновники, обізнані з пропозиціями, США та європейські союзники України склали план гарантій безпеки, з детальними, надійними та серйозними заходами безпеки для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди з Росією, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що українська армія чисельністю в 800 тисяч осіб має стати першою лінією післявоєнного стримування. Водночас, союзники продовжать надавати зброю та інші програми підтримки, щоб забезпечити її належне оснащення та підготовку.

Окрім цього, США надаватимуть розвіддані та здійснюватимуть моніторинг, щоб відстежувати будь-які спроби порушити мирну угоду вздовж лінії зіткнення та кордонів, наприклад, через можливі операції РФ під чужим прапором.

Відео дня

Також чиновники на умовах анонімності розповіли виданню, що війська коаліції європейських країн будуть розміщені подалі від лінії фронту, щоб зміцнити довіру.

Група європейських лідерів заявила в заяві після переговорів цього тижня, що багатонаціональні сили можуть діяти на території України в рамках заходів безпеки.

Водночас, видання зазначає, що поки що незрозуміло, чи буде президент Росії Володимир Путін готовий прийняти заходи безпеки, що запропоновані в плані, розробленому США та Європою.

Зазначається, що російський диктатор неодноразово відкидав присутність військ країн-членів НАТО в Україні. До того ж, Кремль раніше вимагав більш суворих обмежень щодо чисельності та можливостей українських збройних сил.

В публікації йдеться, що наразі в рамках поточних переговорів вдалося домовитися, що у разі поновлення бойових дій, українські військові будуть виступати першою лінією оборони, а союзники Києва швидко вживатимуть дипломатичних заходів з деескалації конфлікту.

Однак, за словами джерел, у разі провалу цих спроб, протягом декількох днів вони нададуть військову підтримку за допомогою ресурсів США.

Видання поділилося, що багаторівневий підхід і зобов'язання США щодо гарантій безпеки викликали в Україні та Європі оптимізм щодо того, що мирний план може стати надійним засобом стримування майбутньої агресії з боку Росії.

За словами американських чиновників, ці гарантії подібні до статті 5 НАТО про взаємну оборону. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що домігся від Вашингтона зобов'язання надати їм юридично зобов'язуючі гарантії шляхом голосування в Конгресі.

Також, додається в статті, українська делегація вирушає до США для проведення чергового раунду переговорів з американськими чиновниками в п'ятницю та суботу.

За словами представника Білого дому, спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер мають зустрітися в Маямі на цих вихідних з посланцем Кремля і главою російського суверенного фонду Кирилом Дмитрієвим.

Як зазначає видання, російський диктатор Володимир Путін не показав жодних ознак того, що готовий піти на компроміс щодо вимог Росії про територіальні поступки з боку України.

При цьому, за словами Трампа, переговори про закінчення війни "ближче, ніж будь-коли". Президент США натякнув, що Україна повинна віддати частину території Росії в рамках угоди.

Мирні переговори з США щодо завершення війни

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у діалозі України з американською стороною є прогрес. Проте, за його словами, це тільки частина перемовного процесу. Зеленський додав, що США ще не передавали Україні відповідь російської сторони. На думку президента України, участь великої кількості країн у Коаліції охочих щодо безпекових гарантій для України створює великі ризики для Росії, якщо вона знову розпочне свою агресію в майбутньому.

Також ми писали, що Сенат США схвалив проєкт бюджету Пентагону, в якому передбачено витрати на допомогу Україні. В документі міститься пункт про фінансування військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Уточнюється, що буде виділено по 400 мільйонів доларів протягом кожного з наступних двох років. На вказані кошти, як планується, буде профінансовано закупівлю американської зброї для потреб ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: