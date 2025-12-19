Крім Одеси, без водопостачання залишилося майже два десятки населених пунктів.

Російська армія майже безперервно атакує Одеську область та Одесу - через тривалі повітряні тривоги школам Одеси рекомендують перейти на дистанційну форму навчання, у великій частині міста через нічний удар "Шахедами" немає світла, опалення та води.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, повітряна тривога триває в Одесі вже дуже багато часу, з короткочасними перервами. Протягом всієї ночі та вранці у місті було чути вибухи та стрілянину. За даними моніторингових каналів, російські дрони фіксуються в різних районах Одеси та області.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури розповіли, що внаслідок нічної атаки, 19 грудня, в Одесі та області пошкоджено енергетичну інфраструктуру, адміністративну будівлю, багатоповерхівки, автомобілі, гаражі поряд. Постраждала 58-річна жінка - її госпіталізували. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відео дня

За даними регіонального главку ДСНС, внаслідок атаки по Одещині виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, яку, попри постійні сигнали повітряної тривоги, вже ліквідували. Пошкоджень зазнали обʼєкти транспортної інфраструктури тощо. До ліквідації наслідків від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 42 вогнеборці.

Як уточнив очільник ОВА Олег Кіпер, в Одесі внаслідок масованого удару пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та ударною хвилею - скління у 5-поверховому житловому будинку Одеси. За його словами, в результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, усі служби працюють в посиленому режимі, у місті функціонують Пункти незламності.

У компанії "Інфоксводоканал" пояснили, що у Пересипському районі Одеси та Одеському районі перебої у водопостачанні через відсутність електроенергії на деяких об’єктах. Зокрема, це стосується споживачів ж/м "Лузанівка" (Одеса), колишнього ж/м "Котовського" (Одеса), міста Південне, сел Ілічанка, Корсунці, Красносілка, Світле, Олександрівка, Крижанівка, Ліски, Фонтанка, Вапнярка, Нова Дофінівка, Змієнкове, Григорівка, Нові Білярі, Булдинка, Візирка, Білярі, Сичавка та смт Чорноморське.

"На жаль, через значну потужність високовольтного насосного обладнання використання джерел автономного енергоживлення неможливе", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі мерії міста додали, що з 8.30 на 15-ти локаціях району стоять автоцистерни з технічною водою.

Також йдеться, що за рекомендацією МВА у звʼязку з довготривалими тривогами Департаментом освіти та науки Одеської міської ради розглянуте питання та рекомендовано всім закладам освіти перейти на освітній процес у змішаному форматі та передбачити можливість проведення занять у синхронному або асинхронному режимі. В закладах дошкільної освіти працюватимуть чергові групи, у школах чергові класи.

Також повідомляється, про тимчасове перекриття руху транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса - Рені (на місто Бухарест), по території села Маяки. Водіїв просять за можливості утриматись від поїздок в данному напрямку.

Атаки РФ на Одесу - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч на 19 грудня армія РФ атакувала Одесу. У частині міста, в Пересипському районі, через удари дронів зникло світло, тепло та вода. Очевидці повідомили про пожежу. Ввечері 18 грудня збройні сили РФ також атакували Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільні об’єкти - скління та фасади 20-поверхового і 19-поверхового житлових комплексів.

Вас також можуть зацікавити новини: