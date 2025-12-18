Ракета має доставляти бойову частину вагою 200-300 кг на дальність 600 кілометрів.

У Великій Британії відбувся перший випробувальний пуск нової крилатої ракети, яка розробляється у межах проєкту Brakestop.

Як зазначає військовий портал Defense Express, про проведення першого льотного випробування, яке відбулося 15 грудня, повідомила Анна-Лі Рейлі, очільниця Defence Equipment & Support - підрозділу міністерства оборони Великої Британії.

Яка саме ракета та від якого виробника пройшла випробування, що проходили на території Великої Британії, повідомлено не було.

Відео дня

"Ідея полягає в тому, що ви купуєте, тестуєте та масштабуєте. Ми маємо можливість випробувати у Великій Британії, а потім привести це в Україну. Це було протягом 12 місяців, з 27 компаніями", - цитує Рейлі UK Defence Journal.

У Defense Express зауважують, що Brakestop стартував у вересні 2024 року як дуже амбітний проєкт, адже він вимагав швидкої розробки крилатої ракети, яка має доставляти на дальність 600 кілометрів зі швидкістю не менше 600 км/год бойову частину вагою 200-300 кілограмів з відхиленням +/-30 метрів за умов відсутності супутникової навігації та дії засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас вартість цієї ракети не мала перевищувати 400 тисяч фунтів - 537 тис. доларів. Крім того, до ракети висувалася вимога бути масовою, з можливістю виходу на темп виробництва у 240 одиниць на рік одразу після початку серійного виробництва.

Зазначається, що випробування відбулися на 1,5 роки пізніше за запланований термін. Також раніше планувалося, що виробництво має стартувати до вересня 2025 року, але тиждень тому було визнано, що цей момент зсувається на 2026 рік.

Співпраця України і Великої Британії в оборонній сфері

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що у Великій Британії планується масове виробництво українських зенітних дронів-перехоплювачів Octopus для подальшого посилення захисту неба в Україні.

За словами урядовця, виробництво перехоплювачів може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Вас також можуть зацікавити новини: