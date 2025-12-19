Корму судна підтопило приблизно до надбудови.

Атакований у Ростові 19 грудня нафтовий танкер "Валерій Горчаков" почав йти під воду. Про це пише ASTRA, аналізуючи фото наслідків атаки.

Зазначається, що танкер перебував поруч із терміналом з перевалки нафтопродуктів "Новошахтинського заводу нафтопродуктів".

При цьому наголошується, що ЗСУ вже атакували цей район 15 грудня - тоді пожежа розгорілася приблизно за 850 метрів від ураженого танкера.

Відео дня

"За словами очевидців, після атаки танкер почав іти під воду - корму судна підтопило приблизно до надбудови. Місце удару оточили, а сам танкер оперативно обгородили бонами", - пише ASTRA.

Зазначається, що внаслідок удару було, зокрема, пошкоджено ходову рубку і корпус, у машинному і румпельному відділеннях утворилися пробоїни, виникла пожежа. Загинули кухар і моторист. Поранено старшого помічника капітана та двох матросів.

Пізніше підтвердилося, що під атаку потрапив танкер "Валерій Горчаков", побудований 1969 року.

Спочатку він був побудований як суховантаж, а 2004 року його переобладнали на нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії. Згідно з ГУР МО України, суховантаж, зокрема, заходив у порти на окупованих територіях.

Удари по "тіньовому флоту" РФ

10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby вразили в Чорному морі танкер Dashan. Приблизну вартість такого танкера фахівці оцінюють у 30 млн. доларів.

А 19 грудня внаслідок атаки дронів у ростовському порту вражено танкер "Валерій Горчаков".

Вас також можуть зацікавити новини: