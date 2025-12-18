Росія може оскаржувати у міжнародних судах рішення про використання своїх заморожених активів.

Судові позови не зможуть заблокувати використання заморожених російських активів для надання Україні репараційного кредиту, але опитані Reuters юристи зазначають, що складно прогнозувати результат таких судових процесів.

Видання нагадує, що Центральний банк Росії подав позов до суду в Москві, вимагаючи від головного зберігача російських активів у Європі - депозитарію Euroclear - компенсацію в розмірі 230 мільярдів доларів.

"Якщо Центральний банк виграє, він може вимагати стягнення з активів Euroclear в інших юрисдикціях, особливо тих, які Росія вважає дружніми", - зазначає видання.

Журналісти додають, що Росія може подати позов до Європейського суду справедливості, нагадуючи, що той у 2021 році, розглянувши позов Венесуели, постановив, що третя країна може законно оскаржити санкції.

Reuters додає, що Росія також може спробувати поборотися за свої активи у судах, скориставшись інвестиційним договором між Бельгією та Радянським Союзом, підписаним у 1989 році.

"Центральний банк Росії, навіть як державна установа, може вважатися інвестором відповідно до формулювання договору", - пояснюють журналісти юридичні підстави звернення до суду, додаючи, що справа в такому випадку може бути передана до арбітражного суду в Стокгольмі або до ООН.

Журналісти додають, що оскаржити використання російських активів для фінансування репараційного кредиту можуть також Бельгія і Euroclear. Вони можуть подати скарги до бельгійського суду або безпосередньо до Європейського суду справедливості.

Видання нагадує, що Бельгія виступає проти використання заморожених активів РФ для надання репараційного кредиту Україні. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер побоюється, що країна "порине в судову тяганину".

Юридичні експерти, опитані виданням, зазначають, що Європейська комісія наразі розглядає безпрецедентні заходи задля фінансування Києва, через що важко прогнозувати результати потенційних судових процесів. Втім, на думку експертів, Бельгія або Euroclear матимуть більш вагомі аргументи проти репараційного кредиту, ніж Росія.

Reuters пише, що агресія РФ проти України була визнана незаконною в міжнародних судах, оскільки це був невиправданий напад.

"РФ не зможе оскаржити обґрунтування ЄС щодо заморожування активів як контрзаходу. Крім того, цей механізм є тимчасовим і може бути скасований, якщо Росія припинить війну. Твердження Росії про те, що активи були конфісковані, не є обґрунтованими", - констатують журналісти.

Зазначається, що юридичний позов не заблокує використання активів під час розгляду справи. У Європейському суді середня тривалість розгляду позову та апеляції становить понад три роки. При цьому домогтися судової заборони на використання активів у Європейському суді буде дуже складно - для цього потрібні незалежні докази та дослідження.

Заморожені активи РФ та фінансова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, ЄС на саміті 18-19 грудня вирішує питання надання Україні репараційного кредиту, який буде забезпечений замороженими активами РФ.

Президент Володимир Зеленський вже заявив, що без репараційного кредиту Україна зіштовхнеться з "великою проблемою".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вже було ухвалене принципове рішення стосовно надання Україні репараційного кредиту.

Водночас РФ налаштована боротися за заморожені активи. Банк Росії вже заявив про подання позову проти депозитарію Euroclear, а Центробанк РФ погрожує ЄС судами та конфіскацією активів.

