Переговори відбудуться після консультацій у Берліні, участь у яких брала Україна та країни Європи.

Днями у Маямі відбудуться переговори між представниками Сполучених Штатів Америки та Росії щодо американського "мирного плану" для України.

Як повідомляє Associated Press, країну-агресорку Росію на переговорах представить спеціальний представник Кремля та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

Зазначається, що він зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Раніше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Москва готується до контактів із США, щоб дізнатися про результати зустрічей у Берліні. Подробиці рупор Кремля не наводив.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна має "діяти швидко". За його словами, росіяни часто змінюють свою думку.

Тим часом голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія, каже, що хорошої угоди щодо завершення війни з Росією не буде:

"Гарної угоди не може бути, це ми розуміємо всі, всі люди, які мислять. Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо. Або її не буде", – наголосив політик.

