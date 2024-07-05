З 20 липня стартує програма, в межах якої кожен українець зможе взяти пільговий кредит на забезпечення власної енергонезалежності.

В Україні буде реалізовано спеціальну урядову програму, яка полегшить для громадян та бізнесу проходження періоду до відновлення зруйнованої росіянами енергетики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних рад.

За його словами, уряд отримав чітке завдання розробити пакет рішень, щоб українські громади та бізнес могли пройти складний період і отримати електричну енергію попри російські обстріли.

Які саме ідеї планує реалізувати уряд у цьому напрямку, розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, держава запроваджує низку програм, які почнуть працювати з 20 липня поточного року. А саме:

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Безвідсоткові кредити громадянам для встановлення енергообладнання потужністю до 10 кВт.

Кредити для бізнесу від 150 млн грн на енергоефективність, альтернативну генерацію та інші цілі. Їх надаватимуть 19 банківських установ, зокрема, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Пільгові кредити для ОСББ та ЖБК на встановлення обладнання для альтернативної генерації електроенергії.

Крім того, в межах державної програми пільгового кредитування бізнесу "5-7-9%" підприємцям дозволяється витрачати кредитні гроші на купівлю та встановлення електрогенераційних установок, які працюють на газу. Для деокупованих та прифронтових територій запроваджено знижену процентну ставку.

Міністр енергетики Герман Галущенко своєю чергою повідомив, що на період дії воєнного стану запроваджено низку бюрократичних спрощень в енергетичній сфері.

"Ми ухвалили рішення про те, що протягом періоду воєнного часу для суб’єктів господарювання, причому не залежно від форм власності, для встановлення відповідних об’єктів генерації не потрібно розроблення відповідної містобудівної документації, отримання містобудівних умов та обмежень щодо забудови, отримання права на виконання робіт, схеми теплопостачання, відведення земельних ділянок і отримання звіту, експертиз. Усе те, що насправді займало місяці раніше, сьогодні взагалі не вимагається", – зазначив Галущенко.

Крім того, експлуатувати такі обʼєкти можна буде одразу без отримання відповідних сертифікатів про прийняття в експлуатацію.

Ситуація в енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, протягом двох тижнів, з 9 по 24 липня, в кожній області буде один день без відключень світла. В інші дні обмеження будуть згідно з графіками. Як пояснили в "Укренерго", це необхідно для того, щоб виміряти фактичний рівень енергоспоживання в кожній області і більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми.

Також ми розповідали, що президент Словаччини Петер Пеллегріні анонсував збільшення поставок електроенергії для України в осінньо-зимовий період. Він наголосив, що Словаччина насправді виконує "багато роботи" для Києва.

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