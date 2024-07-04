За словами президента Словаччини, його країна збільшить постачання восени та взимку.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що його країна планує збільшити постачання електроенергії для України в осінньо-зимовий період, пише Pravda: Správy.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегават електроенергії, і ми збираємося збільшити поставки восени і взимку, що, ймовірно, буде мати вирішальне значення для України", – підкреслив словацький президент.

Він додав, що Словаччина насправді виконує "багато роботи" для Києва. За словами глави держави, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів. Пеллегріні також підкреслив, що Словаччина не визнає анексію Росією Криму чи насильницьку зміну кордонів на сході та півдні України.

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Варто зазначити, за даними "Укренерго", на 4 липня імпорт електрики запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 212 МВт*год. Це на 1 000 МВт*год більше, ніж було імпортовано напередодні.

Ситуація в українській енергосистемі

В "Укренерго" заявляли, що з 20-х чисел липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі та призведе до суттєвого пом’якшення графіків.

Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що взимку електроенергії не буде по 12 годин на добу, у кращому випадку. Однак цілком ймовірно, що буде інший сценарій, коли світло даватимуть 6 годин на добу у пікові періоди, а, можливо, і менше.

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