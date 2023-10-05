Нове обладнання встановлять на підстанціях "Укренерго".

В рамках підготовки до зими в Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії. Вони зможуть забезпечити потреби півмільйона споживачів, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі відомства зазначили, що Японія потужно підтримує Україну, зокрема у відновленні енергосектору, з початку повномасштабного вторгнення.

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"Це комплексний пакет допомоги, що охоплює підтримку у вигляді спеціалізованого обладнання (резервних електростанцій, генераторів різної потужності), необхідного для швидкого відновлення роботи пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури", - продовжують у Міненерго.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів.

Що чекає Україну взимку

Енергетики України продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який, за словами українських посадовців, пройде в умовах російської агресії. Так, нещодавно, після ремонту, було введено у роботу енергоблок на 100 МВт.

За словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети для ударів по об'єктах критичної інфраструктури восени-взимку.

Військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попереджає, що майбутньої зими ракетних атак буде дві-три на місяць. Окупанти використовуватимуть весь свій арсенал балістичних та крилатих ракет, проте основний акцент буде зроблений на застосуванні безпілотників.

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