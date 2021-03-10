Еліна Моргунова

Вгамувати енергетичний голод Європи завжди було непросто. Незважаючи на зусилля щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії, залежність від викопного палива ставиться під сумнів як ніколи раніше.

Газовий проект «Північний потік-2» став предметом запеклих дебатів і розбіжностей, коли ПАТ «Газпром», газовий гігант Росії, та п'ять європейських енергетичних компаній сформували консорціум для прокладки нового газогону вартістю 9,5 млрд євро поруч з існуючим «Північним потоком» уздовж дна Балтійського моря.

Проект поставив під сумнів можливість диверсифікації маршрутів і поставок газу до Європейського Союзу, підірвав роль учасників ринку в формуванні та реалізації енергетичної політики ЄС, а також похитнув важелі впливу на внутрішню згуртованість ринку ЄС та відносини блоку з Україною та Росією.

Занепокоєння США щодо газогону пов'язано з різким зростанням європейської залежності від російського експорту природного газу та схильністю останнього використовувати енергію як геоекономічну зброю проти своїх споживачів.

Байден ще з часів президентської кампанії несхвально ставився до «Північного потоку-2», називаючи його «поганою угодою для Європи»

Таку позицію, підтримує здебільшого Східна Європа і, зокрема, Україна - ключова країна-транзитер енергоносіїв, яка в разі введення в експлуатацію трубопровід Балтійського моря з Росії до Німеччини, втратить більше 2 мільярдів доларів США в якості плати за транзит щорічних транзитних зборів, і врешті- решт зведе нанівець єдиний геополітичний важіль впливу України на Росію.

Підхід США завжди полягав у тому, щоб відкладати завершення будівництва трубопроводу, а сам Байден ще з часів президентської кампанії несхвально ставився до «Північного потоку-2», називаючи його «поганою угодою для Європи».

Сьогодні Байден позиціонує себе як надійний союзник Європи. На цьому можна припустити, що Вашингтон поки утримається від подальших односторонніх санкцій проти газопроводу. У той же час, в нової адміністрації США є явне бажання налагодити відносини з Берліном. Вашингтон вважає Німеччину важливим союзником у всьому - від протистояння Китаю і переговорів з Іраном до зміни клімату. Рішення проблеми «Північного потоку-2» дозволило б їм зосередитися на спільному порядку денному.

Звісно, коли нова адміністрація США намагається налагодити відносини з Німеччиною після чотирьох років правління Дональда Трампа, виклик німецької критики, пов'язаної з блокуванням компаній, що працюють над проектом, є незручним і невигідним для фінансової системи США.

Повільні дії Державного департаменту, а також витік документа, що свідчить про той факт, що Німеччина дійсно пропонувала побудувати термінали для отримання американського СПГ минулого року, породили чутки про можливу угоду між Вашингтоном та Берліном. Проте рішучі урядові заяви проти газогону не супроводжуються настільки ж рішучими заходами. Байден не поспішає виконувати вимоги членів Конгресу США про введення додаткових заходів проти газогону, що підтримується Газпромом.

Перспектива «уповільнених» санкцій Держдепартаменту вже викликала різку критику з боку Конгресу. Минулої п’ятниці, Республіканець Джим Ріш і демократ Джин Шахін з Комітету закордонних справ Палати представників США, в листі Байдену, зазначили, що вони «стурбовані» повідомленнями про те, що США можуть проігнорувати передбачені законом санкції в обмін на угоду з Німеччиною.

Німеччина отримує свій природний газ по трубопроводах, що проходять через Україну, Польщу і країни Балтії

Берлін, сподіваючись добудувати газогін, намагається переконати Вашингтон у тому, що Німеччина забезпечить дію регуляторного механізму, що обмежує будь-які спроби маніпуляцій на російському ринку, а також надасть підтримку в будівництві терміналів, які могли б отримувати американський зріджений природний газ.

Це ще не кінець історії. Німеччина отримує свій природний газ по трубопроводах, що проходять через Україну, Польщу і країни Балтії. Дійсно, дохід для України за дозвіл транзиту газу з Росії до Німеччини по існуючим наземним трубопроводах в межах України становить понад 2% від загального ВВП України. В разі введення в експлуатацію, газогін пройде в обхід нинішньої наземної траси, що в значній мірі виключило б Україну, Польщу і країни Балтії - ключових союзників США і Західної Європи в регіоні.

Це підкреслює важливість європейських країн для сприяння відкритій, глобальній та взаємозамінній торгівлі природним газом з доступом не лише до різних шляхів постачання, але й до різних постачальників.

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