Берлін називає новий російський газопровід "мостом в Росію", але йому варто подумати, яку користь цей та інші подібні "мости" приносять.

На Заході відносини жодної країни з Росією не обтяжені історією настіки сильно, як у випадку Німеччини. В червні виповниться 80 років початку нацистського вторгнення в СРСР, яке стало початком титанічних битв й воєнних звірств. Все це досі впливає те, як Німеччина оцінює саму себе. А також змушує берлін дуже зважено підходити в офіційних справах з Росією.

Але, однак, тяжка історія не виправдовує необдумані коментарі німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра минулого тижня про німецько-російські відносини, - пише Financial Times. Під час інтерв'ю для німецької газети він виправдовував газопровід "Північний потік-2". Штайнмаєр називав його одним з небагатьох мостів між Росією і Європою, без яких клімат у сфері дипломатії й безпеки буде тільки погіршуватися.

Штайнмаєр в контексті російського газопроводу навіть згадам про більш ніж 20 мільйонів загиблих громадян СРСР в часи Другої світової війни.

"Це не виправдовує помилки російської політики сьогодні. Але ми не повинні втрачати бачення більш широкої картинки", - сказав німецький президент.

Читайте такожЕкономічно безглуздий проект: Коболєв відповів на заяву Путіна щодо "Північного потоку-2"Проблема спроби Штайнмаєра виправдати "Північний потік-2" моральними зобов'язаннями перед Росією полягає в тому, що він забув про інші країни, які нацисти спустошили в 1939-1945 роках. Росія стала юридичним наступником Радянського Союзу, зайнявши його місце в Раді безпеки ООН після падіння комунізму в 1991 році. Але росіяни - не єдиний народ, перед яким у німців є моральні борги, на що швидко вказав посол України в Берліні.

Список європейських країн, які можуть стверджувати, що Німеччина має моральні зобов'язання перед ними, надзвичайно довгий і виходить за межі географії колишнього СРСР. Західна Німеччина, а пізніше й об'єднана німецька держава, відповіли за нацистські злочини з високим відчуттям відповідальності. Але слова Штайнмаєра проливають світло на те, що Росія для багатьох німецьких політиків й бізнесменів лишається особливим випадком.

Партнерство Німеччини в проекті "Північний потік-2" нагадує країнам центральної й східної Європи про гіркий досвід минулих століть. Польща кілька разів зникала з мапи Європи через поділи. В період між 1772 і 1795 роком Прусія і Росія влаштували три такі події. Пакт між Третім рейхом і СРСР теж став передумовою для атаки проти Польщі з двох боків.

Для країн, які лежать між Німеччиною і Росією, "Північний потік-2" - це чергова зловісна угода, укладена в них за спиною. І Берлін вперто не хоче помічати їхні занепокоєння. Наслідки для ЄС можуть бути тяжкими. Проголошена мета блоку з 27 країн - діяти як стратегічно єдина сила з єдиною політикою в сфері міжнародних відносин й безпеки. Однак, для країн Балтії, Польщі й інших в регіоні урок "Північного потоку-2" говорить: не варто довіряти свою свободу розмитим концепціям про безпеку ЄС. Оскільки Німеччина, озираючись лише на власні інетерси, укладає двосторонні угоди з Росією.

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" стане газопроводом, в якому ніколи не буде газуДля центральних й східних європейців ключовий захисник їхньої незалежності - це не ЄС, а США. Таким чином, оборону й безпеку можна додати до списку проблем, які вносять розкол між західними й східними країнами-учасницями ЄС. В ньому вже опинилися верховенство закону, плюралізм в ЗМІ й проблеми міграції. Надзвичайною рисою німецької співпраці з Росією стала її широка міжпартійна підтримка. Канцлер Ангела Меркель підтримала санкції ЄС проти Москви після анексії Криму в 2014 році й збройного вторгнення на схід України. Але вона все одно захищає "Північний потік-2". Підхід нового лідера її партії ХДС Арміна Лашета навіть не такий тонкий. Коли російський президент Володимир Путін якраз займався окупацією Криму, Лашет критикував так званий "антипутінський популізм" в Німеччині.

Міністр закордонних справ Німеччини з партії СДПН Гайко Маас теж захищає співпрацю Берліна з Москвою, виправдовуючи це необхідністю Заходу не допустити зближення Росії з Китаєм в економічній й оборонній сфері. Праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" й німецькі "Ліві" непогоджуються з ХДС і СДПН в усьому, окрім співпраці з Росією.

І що Кремль дає Німеччині за це? Бундестаг став жертвою потужної російської кібератаки в 2015 році. Через чотири роки після того посеред Берліна був вбитий колишній учасних війни в Чечні. І прокурори кажуть, що наказ ліквідувати його віддав російський уряд.

Читайте такожThe Telegraph: "Північний потік-2" розвінчав міф про моральне лідерство МеркельТвердження, що тісні економічні й енергетичні відносини з Росією приносить користь безпеці Європи, надзвичайно сумнівне. Принаймні, в еру Путіна. Питання, яке німецькі політики повинні собі поставити, стосується не того, наскільки великий моральний борг їхньої країни перед Росією. Їм краще подумати, чи "Північний потік-2" й інші подібні "мости" в Росію приносять хоч якісь корисні результати.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань