Німецький президент спробував виправдати вперту підтримку російської ГТС історією Другої світової війни, але цинічно її перекрутив.

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виправдав "Північний потік-2" тим, що у Німеччини є особливі зобов'язання перед Росією через злочини нацистського режиму. Так, ніби інші колишні республіки СРСР не постраждали так само чи й навіть більше в часи Другої світової війни.

Читайте такожThe Economist: ЄС доведеться зняти "рожеві окуляри" й побачити реальну РосіюПро це пише Die Welt, додаючи, що у політиків, вочевидь, закінчилися аргументи, якщо вони вдаються до таких невдалих історичних порівнянь. Але не кожен день людина, яка обіймає найвищу посаду в Німеччині, так неправильно трактує історію. Саме це і зробив президент Франк-Вальтер Штайнмаєр під час інтерв'ю для Rheinische Post. Він захищає газопровід "Північний потік-2", називаючи його "останнім мостом між Росією і Європою". І це дуже сумнівне твердження.

Але Штайнмаєр не зупиняється на цьому і просить пробачити Росії її поведінку, особливо з боку Німеччини, нагадуючи про 20 мільйонів смертей у СРСР через звірства нацистів.

"Так, ми живемо в сьогоденні, коли наші відносини дуже складні. Але є ще минуле і майбутнє, яке чекає нас попереду", - сказав Штайнмаєр.

Але якщо хтось вже почав говорити про історію, він не повинен ставитись до неї як до каменю, від якого можна відколоти окремий шматок, а потім створити з нього фальшиву пам'ять. Так, СРСР був російським проектом. По-правді кажучи, це було продовження російського імперілізму іншими методами. Також цілком виправдано можна називати Росію правонаступницею СРСР з багатьох точок зору.

Читайте такожDie Welt: Кремлю начхати на критику ЄС, поки Німеччина вірна "Північному потоку-2"Але це зовсім не означає, що німецькі злочини на території СРСР можуть служити підставою для більших моральних зобов'язань перед Москвою, ніж перед іншими столицями Східної Європи. Зрештою, Радянський Союз складався з багатьох інших країн, які сьогодні незалежні. Наприклад, країни Балтії й Україна, де злочини нацистів були особливо жахливими.

Тому Україна виправдано захищає себе проти лояльного до Росії трактування історії, до якого вдався Штайнмаєр. Зрештою, вона особливо сильно постраждала від обох диктатур: як радянської, так і німецької. Історик Тімоті Снайдер назвав регіон між центральною Польщею і західною Росією "кривавим краєм", де сталінізм, німецько-радянська окупація Польщі й Друга світова війна створили катастрофу небачених масштабів.

На початку 1930-х років Україна стала першою жертвою радянського геноциду проти українського населення, який називають Голодомором. А потім країна стала місцем найжорстокіших нацистських злочинів.

"Тому Україна насправді заслуговує на нашу подвійну солідарність, яка заснована на німецькій історії, а також на спробах допомогти їй не стати жертвою російського експансіонізму, який проявляється зараз в Криму й на Донбасі. "Північний потік-2", однак, представляє якраз протилежне. Оскільки він оминає український газопровід, який веде в Європу. Таким чином, у Москви будуть нові засоби шантажувати Київ", - йдеться в статті.

Читайте такожThe Globalist: "Північний потік-2" знищить єдність США і Європи, якщо Берлін не змінить свою поведінкуТому спроба виправдати цю геостратегічну мету Москви історією Другої світової війни - це не лише історично неправильно. Це також ганебно з точки зору страждань, яких Східна Європа й неросійські частини СРСР зазнали від рук нацистської Німеччини і російського радянського імперіалізму. Вочевидь, така спотворена інтерпретація історії все ще присутня в німецькому дискурсі про Росію й Східну Європу, якщо навіть федеральний президент Німеччини без вагань поширює фальшиві твердження. Це інтелектуальна і моральна ганьба.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань