Німеччина не виключає, що техроботи на газопроводі перетворяться на безперервне техобслуговування з політичних мотивів.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в Німеччині заявили про те, що припинення подачі газу по трубах "Північного потоку-1" може стати безстроковим.

Про це заявив глава німецького Федерального мережевого агентства з електрики, газу, телекомунікацій, пошти і залізниць (BNetzA) Клаус Мюллер, повідомляє WAZ.

"Питання в тому, чи перетворяться ці техроботи в безперервне техобслуговування з політичних мотивів... ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена ... знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо більш серйозно поговорити про економію", - зазначив Мюллер.

Війна в Україні та ситуація з газом:

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставок газу в країни Євросоюзу.

Транзит через українську ГТС до Європи зараз на 60% менше заброньованого рівня.

У середині червня Росія скоротила пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Також в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

"Газпром" намагається перешкодити створенню достатніх запасів природного газу в Європі до настання опалювального сезону.

17 червня 2022 року стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту – це російський газ.

Росія зупинила поставки газу в Польщу, Болгарію, Фінляндію і Нідерланди, які відмовилися платити за нього в рублях.

20 червня 2022 року Кремль визнав, що антиросійські санкції остаточно поховають "Північний потік".

22 червня 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що взимку Росія може повністю перекрити поставки газу.

24 червня стало відомо, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни. Також відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

25 червня 2022 року в НАК "Нафтогаз" заявили, що Європа поховала віру в російський "Газпром" як "надійного постачальника" енергоресурси.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Великобританія готова зупинити поставки газу в Європу.

1 липня 2022 року стало відомо про те, що російський "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу по газопроводу "Північний потік" з 11 по 21 липня "для проведення ремонту".

1 липня 2022 року стало відомо про те, що вперше в історії США обігнали Росію за постачання газу до Європи.

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