Кремлю доведеться відмовитися від планів весняно-літнього наступу: аналіз ISW

ВСУ руйнують плани Кремля щодо захоплення Запорізької області.

Українські війська успішно контратакують не тільки на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, а й на заході Запорізької області. Ці контратаки мають тактичний, оперативний і стратегічний вплив, який може зірвати план наступальної кампанії Росії навесні-влітку 2026 року, йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Плани щодо захоплення Запоріжжя провалилися

Як зазначають аналітики, російське командування, ймовірно, сподівалося на успіх штурму Оріхова зі сходу і заходу, що дозволило б російським військам обійти добре укріплені оборонні лінії України в Запорізькій області.

Однак контратаки України на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках наприкінці січня значно ускладнили плани Росії щодо швидкого просування до Оріхова, а потім до Запоріжжя зі сходу, зазначають в ISW.

Критичні проблеми РФ

Як зазначається в звіті ISW, на початку березня російські війська зіткнулися з набагато складнішою ситуацією на полі бою на півдні України, ніж на початку 2026 року. Українські війська зв'язали російські сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, крім того, їм довелося швидко адаптуватися до проблем зі зв'язком і управлінням в результаті блокування Starlink.

При цьому контратаки України завадили російським військам зміцнити позиції, які вони зайняли восени 2025 року.

"Російські війська намагалися продовжити наступ, не консолідуючи позиції належним чином, що дозволило Україні розпочати контратаки. Здатність українських військ скористатися цими російськими помилками, ймовірно, позбавила російські війська вихідних наступальних позицій, з яких вони мають намір розпочати літній наступ з нереалістичною метою досягнення міста Запоріжжя", - відзначають аналітики.

Каскадний ефект

Контратаки на півдні України також мають стратегічний вплив на інші частини театру військових дій. Зокрема, російському угрупованню "Дніпро", можливо, доведеться перекинути частини з Херсонської області, щоб допомогти російським військам на Запоріжжі протистояти українським контратакам.

"Каскадні наслідки, які українські контрнаступи на Олександрівському, Гуляйпільському та Запорізькому напрямках викликали на інших ділянках фронту, показують, наскільки обмежена структура російських військ в Україні", - відзначають в ISW.

При цьому обмежені кадрові резерви Росії можуть перешкоджати її планам в інших районах, і рішення російського командування передислокувати сили з Донецької області в Запорізьку область може завадити очікуваному весняно-літньому наступу 2026 року проти українського "поясу фортець":

"Той факт, що серія тактичних контратак України змушує Росію приймати рішення оперативного і стратегічного рівня, вказує на те, що російські сили сильно виснажені навіть напередодні запланованого великого наступу. Кремлю, ймовірно, доведеться або відмовитися від колишніх планів весняно-літнього наступу 2026 року, або істотно їх скоригувати – або в Донецькій області, або в Запорізькій області, або в обох".

Контрнаступ ЗСУ на півдні – новини

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент України Володимир Зеленський зазначив, що українським захисникам вдалося відновити контроль над приблизно 400-435 кв. км території.

Спікер Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що на кількох ділянках лінії фронту Сили оборони України перехопили ініціативу, активно проводять контратакуючі дії, відновлюють контроль над так званою "сірою зоною" і зачищають від ворога кілька населених пунктів.

Також нещодавно командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов заявив, що місто Гуляйполе майже окуповане. Втім, додав він, "це частина загального задуму", і найближчим часом "всі зрозуміють, чому саме так йде хід". За його словами, плани ворога зруйновані.

