Ревізії фінансово-господарської діяльності компаній "Укргазвидобування" і "Укрнафта" не були проведені.

Асоціація постачальників енергоресурсів підтримує вимогу Державної аудиторської служби України (ДАСУ) провести аудит найбільшої видобувної компанії країни АТ «Укргазвидобування» для повної оцінки виконання Концепції розвитку газодобувної галузі України 20/20.

Необхідність проведення аудиту на засіданні Міжвідомчої робочої групи, створеної для аналізу виконання Концепції розвитку газодобувної галузі України 20/20, озвучила заступник голови ДАСУ Галина Вашека.

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Про це агентству розповів заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.

Як раніше повідомляла ДАСУ, ревізії фінансово-господарської діяльності компаній "Укргазвидобування" і "Укрнафта" не були проведені, попри доручення Прем'єр-міністра України від 16.12.2019 року, через недопуск цими суб'єктами господарювання працівників ДАСУ до документів.

"Попередні висновки робочої групи такі, що основна мета програми 20/20 не була досягнута. Ми маємо найбільше падіння видобутку за останні 10 років", - прокоментував Євген Нацвін-Степанов підсумки засідання.

Він уточнив, що в найближчі тижні має відбутися ще одне засідання Міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча група створена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 року №1128.

В цей момент Міненерго розробляється нова концепція розвитку газодобувної галузі України на період до 2025 року.

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Автор: УНІАН