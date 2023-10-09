Через формулу "Роттердам+" споживачі електроенергії тільки за два роки переплатили 19,4 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про закриття найскандальнішої за останні роки справи в енергетиці, яка стосувалася, так званої формули "Роттердам+", через закінчення строку досудового розслідування.

Як повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури в Телеграм-каналі, рішення було ухвалене сьогодні 9 жовтня 2023 року, з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

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Деталі справи "Роттердам+"

"Роттердам+" — методика визначення вартості вугілля для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії, яка застосовувалася в Україні з травня 2016 року до червня 2019 року включно. Вартість вугілля, відповідно до методики, складалася з індикативної ціни вугілля на основі середніх індексів в портах Західної Європи — Амстердам–Роттердам–Антверпен (регіон ARA) за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни, і вартості транспортування вугілля на українські ТЕС.

Вона була прийнята Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та викликала купу скандалів в Україні.

В березні САП передала до суду перший епізод справи "Роттердам+". Прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули "Роттердам+". За оцінкою слідства запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.

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