Прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі, на суму 19,357 млрд грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+".

Як повідомляє прес-служба САП, до суду скеровано обвинувальний акт щодо шести осіб у справі. Зазначається, що серед обвинувачених: голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), один з членів комісії, начальник відділу та керівник управління НКРЕКП, а також заступник комерційного директора та директор департаменту однієї з приватних компаній. Всі посади вказані на момент вчинення злочину.

За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії.

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Тож прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі, на суму 19,357 млрд грн.

Зазначається, що дії всіх осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво у цьому злочині.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Справа "Роттердам+": деталі

Довідка УНІАН. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк та екс-заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання службовим становищем"), а представникам приватних компаній інкримінують пособництво. Вовка оголошено у міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року ВАКС заочно арештував Вовка та Бутовського, який також переховується від слідства.

З того часу декілька разів у цьому резонансному провадженні ухвалювались рішення про закриття.

22 вересня 2022 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко вкотре скасував постанову про закриття справи "Роттердам+" як незаконної та необґрунтованої.

Одночасно з цим глава САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

26 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру 15 особам у справі "Роттердам+".

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