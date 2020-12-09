Профспілковий комітет ДП НАЕК "Енергоатом" виступив з відкритим зверненням від імені трудового колективу Компанії.

Профспілковий комітет ДП НАЕК "Енергоатом" виступив з відкритим зверненням від імені трудового колективу Компанії, попередньо проаналізувавши питання заборгованості та постійних затримок виплат зарплатні трудовому колективу ДП "СхідГЗК".

"Щиро поділяємо занепокоєність трудового колективу ДП "СхідГЗК" стосовно постійних затримок із виплати заробітної плати. Від імені багатотисячного колективу Енергоатома висловлюємо глибоку шану важкій праці шахтарів комбінату і переконані, що ваша робота повинна бути гідно та своєчасно оплачена. У зв’язку з цим інформуємо вас про реальний стан справ щодо співробітництва ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "СхідГЗК", – йдеться у відкритому листі Профкому Енергоатома, розміщеному на офіційному сайті Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості.

У документі зазначається, що рік тому Енергоатом та СхідГЗК уклали довгостроковий договір щодо постачання уранового оксидного концентрату (УОК), який потрібен для виробництва свіжого ядерного палива. У рамках цього договору протягом 2020 року Енергоатом авансом сплатив СхідГЗК 2,6 мільярда гривень.

Автори листа наголошують, що у перших числах грудня поточного року було сплачено ще 33 мільйони гривень і до кінця місяця комбінат отримає від НАЕК ще 99 мільйонів гривень. Такий обсяг фінансування відповідає поставкам 800 тонн УОК, що було погоджено новим т. в. о. директора ДП "СхідГЗК".

"Однак після одержання коштів від Енергоатома СхідГЗК офіційно повідомив, що цього року не зможе у повному обсязі виконати постачання за договором та запропонував перенести поставку 90 тонн уранового оксидного концентрату на січень 2021 року. Таким чином, станом на 8 грудня баланс взаєморозрахунків між Енергоатом і СхідГЗК становить 599,1 мільйона гривень на користь Енергоатома", – повідомляє Профком НАЕК.

В Профкомі підкреслюють, що Енергоатом виконує умови укладеного договору, хоча він для Компанії є вкрай невигідним, а умови роботи СхідГЗК – непрозорими. Зокрема, це стосується питань:

- авансування (передплати) за ще не виготовлену продукцію. Є ризик, що кошти Енергоатома спрямують не за призначенням, а на інші цілі. Що, ймовірно, і трапилося протягом цього року;

- високої ціни на урановий оксидний концентрат, яку ДП "НАЕК "Енергоатом" вимушене платити СхідГЗК і яка сьогодні є на 20% вищою за світову ціну. І попри це – ми отримали пропозицію від комбінату підвищити ціну ще на 30%;

- непрозорості фінансово-господарської діяльності СхідГЗК, внаслідок чого постійно виникають затримки із виплати заробітної плати шахтарям та питання у контролюючих і правоохоронних органів. Відомо, що керівництво підприємства було втягнуто в низку корупційних скандалів. Справу щодо підозри у розтраті 24,5 млн грн колишнім керівництвом ДП "СхідГЗК" наразі розглядає Вищий антикорупційний суд України. Невідомо, чи не залишилися подібні схеми й сьогодні;

- закупок електроенергії СхідГЗК на суму понад 40 мільйонів гривень щомісяця за ціною 1,88 гривні за 1 кВт-год. При тому, що Енергоатом може постачати СхідГЗК електроенергію за ціною на рівні 1,12 гривні за 1 кВт-год, тобто на 40% дешевше!

- непогашення заборгованості перед "Енергоатом" за вже поставлену Компанією електроенергію у сумі 24 мільярдів гривень. Адже заборгованість перед НАЕК об’єктивно породжує борги також перед його постачальниками.

- СхідГЗК є стратегічним партнером НАЕК "Енергоатом", а тому співпраця між підприємствами має ґрунтуватися на зрозумілих і прозорих договірних відносинах. Енергоатом підтримує позицію працівників СхідГЗК та вважає, що керівники підприємства повинні негайно розрахуватися із шахтарями.

"Ми відкидаємо всі звинувачення на адресу Енергоатома щодо невиконання обов’язків перед СхідГЗК з оплати поставленої продукції. Вважаємо відверто перекрученою, маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності, інформацію про те, що причиною затримок із виплати заробітної плати шахтарям є Енергоатом. У реальних причинах затримок з виплати заробітної платні повинні розібратися контролюючі та правоохоронні органи. Нагадаємо, що відповідно до статті 175 Кримінального кодексу України, керівник підприємства може бути притягнутий до відповідальності за невиплату зарплати більш як за один місяць", – підсумовують автори відкритого листа.

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Автор: УНІАН