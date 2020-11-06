Представник Атомпрофспілки зазначив, що Міненерго наполягає на терміновому призначенні членів Наглядової ради "Енергоатому", щоб «закріпити свій вплив» на діяльність компанії.

Профспілкова організація держкомпанії НАЕК Енергоатом Атомпрофспілка виступає проти поспішного створення наглядової ради компанії, на формуванні якої наполягає керівництво Міністерство енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич.

"Ми зацікавлені (в корпоратизації – УНІАН). І ви знаєте, що в указі Президента України є передача в пряме підпорядкування Кабінету Міністрів. Єдине питання, чому наглядову раду і комісію створює Міністерство енергетики, з підпорядкування якому ми хочемо вийти? Ніхто цього нам не може пояснити. Чому не Мінекономрозвитку, яке займається питаннями, пов'язаними зі створенням наглядових рад?",- сказав він.

За словами Лича, Атомпрофспілка не бачить доцільності, вступаючи в процес корпоратизації компанії, створювати наглядову раду, оскільки після її завершення з'явиться необхідність переглядати питання про перебування на посаді вже призначеного складу наглядової ради.

Представник профспілки вважає, що таким чином Міністерство енергетики намагається «закріпити свій вплив» на діяльність "Енергоатому".

"Навіщо така поспішність? Навіщо так робиться, що Міністерство енергетики і надалі пробує закріпити свій вплив на діяльність «Енергоатому»?... Сьогодні Міністерство дуже втручається в господарську діяльність "Енергоатому" шляхом постанов, ручного управління", - підкреслив Ліч.

Як повідомляв УНІАН, раніше Атомпрофсоюз заявив, що має намір оголосити безстрокову акцію протесту, якщо уряд не прийме механізм по виведенню держкомпанії НАЕК «Енергоатом» з кризи, згідно з Указом президента України і чинним законом.

У плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік говориться, що уряд має намір в грудні почати процес корпоратизації державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних електростанцій України.

Наприкінці квітня 2017 року компанія Deloitte, яку Європейський банк реконструкції та розвитку обрав консультантом для «Енергоатому», представила початковий звіт про реалізацію проекту з корпоратизації компанії. Згідно з цим звітом, процес корпоратизації буде проведено в три етапи: перший – це вивчення і оцінка існуючої законодавчої бази, другий – розробка дорожньої карти і третій – визначення ролі Ради директорів, наглядової ради компанії, побудова системи фінансового контролю.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК" Енергоатом " - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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Автор: УНІАН