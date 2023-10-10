Вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів, підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків.

В Київській міській військовій адміністрації розповіли про новаційні заходи захисту енергомережі в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram. Зокрема, начальник КМВА Сергій Попко пояснив, чого слід чекати киянам в осінньо-зимовий період.

"З минулорічного жовтня по березень - шість місяців поспіль енергетична інфраструктура України (та Києва зокрема) була головним об’єктом повітряних агресій ворога. Рашистські масовані атаки ракетами та дронами пошкодили близько 63% енергетичних потужностей міста. Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом із енергетиками і комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ", - повідомив Попко.

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У цьому зв'язку, він наголосив, що головні пріоритети цьогоріч – фізичний захист важливих об’єктів і резервування мереж.

Водночас, як зазначає "Укренерго", тисячі їхніх співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону.

"Магістральні мережі "Укренерго" готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії. Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі). Підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків (також вперше в світі). Лише консолідація зусиль уcix - ЗСУ в особі сил протиповітряної оборони, влади, енергетиків, комунальних служб та кожного киянина допоможе зруйнувати наміри ворога цієї зими", - відзначив Попко.

Підготовка до зими

У вересні 2023 року повідомлялося про те, що в Україні немає жодного енергозахищеного міста, а експерти впевнені, що будуть блекаути. Військовий експерт Павло Нарожний висловив думку, що енергетична інфраструктура кожного міста України може бути вражена окупантами, тож українцям варто готуватись до відключень електрики.

Водночас, в "Укренерго" розказали, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України має активний і пасивний захисти, щоб максимально захиститися від обстрілів з боку росіян.

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