Литовський політик зазначив, що спочатку було дуже важко - у квартирах не було тепла та гарячої води.

Литва змогла злізти з "газової голки" Російської Федерації. Енергетичної незалежності вдалося досягти завдяки будівництву морських терміналів для нафти та скрапленого газу.

Про це розповів голова Комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, останньою краплею став обман з боку президента РФ Володимира Путіна.

"Путін нас обдурив. Він сказав: зайде "Газпром" в Литву – будете платити найнижчі ціни. Ми продали свій газопровід РФ та почали платити найбільшу ціну. І тоді ми зрозуміли: це був обман, і, якщо ми вже завоювали свою незалежність та стали членами ЄС й НАТО, потрібно відрубувати всі канали від РФ. Тому що, Росія - це окупант, вбивця", - заявив Павіліоніс.

Читайте такожЛукашенко пригрозив Європі перекрити газ та підняти російські бомбардувальники з ядерною зброєюПри цьому він нагадав, що Путін закрив нафтопровід "Дружба" нібито на ремонт ще у 2006 році, коли США пообіцяли не дати президенту РФ вбивати свободу країн енергетичними інструментами. Ця труба донині не запущена в напрямку Литви. За словами політика, саме такі дії Росії підштовхнули Литовську владу побудувати нафтовий термінал, що дозволило купувати нафту "звідки хочуть". Крім того, побудували термінал для скрапленого газу, що дозволило знизити ціни в три рази.

Павіліоніс зазначив, що було дуже складно переконати людей у правильності рішення відмовитися від російського газу, в той період у людей у квартирах не було тепла та гарячої води, але пізніше ситуація налагодилася. Він закликав Україну відмовитися від російської "газової голки".

"Ми за вашу свободу будемо воювати. Ми розуміємо: немає взагалі вибору для таких країн, як ваша. Або ви загинете під танками РФ або будете дуже багатими та вільними, як ми. Коли я дивлюся на вашу землю та на ваших людей, Я розумію: ви будете одним з найбагатших народів Європи, якщо підете нашим шляхом. А якщо підете шляхом Путіна, то просто будете рабами", – підкреслив політик.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії зробили першу заяву про закінчення будівництва газопроводу"Північний потік-2".

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу" Північний потік-2 " може затягнутися до весни 2022 року.

Автор: Анастасія Горбачова