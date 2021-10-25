У липні США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2".

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до весни 2022 року.

Про це пише Reuters.

За його словами, схвалення Німеччиною і Європейською комісією "Північного потоку-2", швидше за все, затягнеться до березня. Тому, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити потік газу через "Північний потік-2", вона повинна зробити це зараз через існуючі трубопроводи.

"Ви не можете мати і те і інше", - зазначив Хохштейн.

Читайте також"Газпром" у чотирьох разів змінив поставки газу до Європи: що буде з цінамиТакож він заявив, що Володимир Путін наближається до використання природного газу в якості політичного інструменту.

"Я думаю, що ми наближаємося до цієї межі, якщо у Росії дійсно є газ для поставок, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов'язані", - сказав Хохштейн.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Автор: Людмила Жерновська