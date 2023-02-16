Європа пройшла через цю зиму, оскільки її життєво важливі газові сховища заповнені більш ніж наполовину.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну м'яка погода цієї зими допомогла Європі уникнути енергетичних загроз з боку агресора.

Як зазначається в матеріалі Politiсo, згідно з новою оцінкою Європейської комісії, Європа пройшла через цю зиму, оскільки її життєво важливі газові сховища заповнені більш ніж наполовину.

Це означає, що, попри зусилля президента країни-агресора Володимира Путіна змусити Європу замерзнути, припинивши подачу газу, економіки ЄС переживуть найхолодніші місяці без серйозної шкоди - і, схоже, до наступної зими вони готові зробити те саме.

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Як йдеться в матеріалі, кілька місяців тому були побоювання з приводу нестачі електроенергії цієї зими через перебої з поставками з Росії. Однак поєднання м'якої погоди, збільшення імпорту зрідженого природного газу (СПГ) і значного падіння споживання газу означає, що до кінця березня в сховищах, за прогнозами, залишиться понад 50 мільярдів кубометрів газу.

Завершення зимового опалювального сезону з такими значними запасами - понад 50 відсотків від загального обсягу сховищ ЄС, що становить приблизно 100 мільярдів кубометрів, - усуває будь-які побоювання з приводу нестачі газу в короткостроковій перспективі. Це також знімає побоювання з приводу енергетичної безпеки Європи перед наступною зимою.

Війна в Україні та ситуація з газом у Європі

Ряд країн Євросоюзу повністю або дуже сильно залежали від поставок російського газу. Після початку російського вторгнення в Україну більшість країн почали скорочувати цю залежність.

25 серпня 2022 року ціна на газ у Європі досягла рекордної позначки – 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис.доларів за тисячу кубометрів. Блакитне паливо дорожчало на тлі повної зупинки поставок газу "Північним потоком" на початку вересня.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Росія погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі".

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

4 січня 2023 року ціна на газ в Європі впала до мінімуму з початку війни в Україні.

6 січня 2023 року віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Путін програв у своєму газовому шантажі Європи. Берлін зміг замінити припинені російські поставки газу, нафти і вугілля через інші канали.

10 січня 2023 року стало відомо про те, що до кінця зими 2023 року газові сховища Німеччини будуть заповнені більше, ніж це було до кінця зими 2022 року, одразу після російського вторгнення в Україну.

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