Оптові тарифи на газ для населення РФ з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, влада країни-агресора готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для населення.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на прогноз соціально-економічного розвитку Мінекономіки РФ, передбачається, що підвищення тарифу допоможе наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку.

Оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%. За два роки газ подорожчає для громадян країни-агресора на 20%, а з початку війни - на 34%: торік тарифи індексували двічі - на 3% у липні та на 8,5% у грудні. У 2023 році індексації не проводили.

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Примітно, що жодного разу за останні роки ціни на газ не росли настільки стрімко: у 2021 році індексація становила 3%, у 2020-му - 3%, у 2019-му - 1,4%, у 2018-му - 3,4%.

Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% за рік - відбулося в 2013 році.

Війна в Україні і ситуація з "Газпромом"

У 2022 році компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів).

У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу послідовно відключилися майже всі європейські країни, "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн рублів.

У 2023 році газовий експорт з Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

Запаси готівки на рахунках "Газпрому" від початку війни скоротилися втричі: від "грошової подушки" розміром 2 трлн рублів на початок липня 2023 року залишилося трохи менше 700 млрд.

У серпні 2023 року стало відомо про те, що газовий бізнес "Газпрому" став збитковим.

У вересні 2023 року з'явилася інформація про те, що "Газпром" оголошує про банкрутство.

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