На думку екс-міністра, Росія намагатиметься зробити це шляхом довгострокових контрактів на своїх умовах.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що президент Росії Володимир Путін, через розвиток "зеленої" енергетики, у найближчі роки буде боротися за контроль над ринком газу в Європі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"На жаль, багато хто в Європі недооцінив… позицію Росії. Вони думали, що будуть воювати за "Північний потік", але вони воюють зовсім за інше зараз.

Путін прекрасно розуміє, що йде "зелена хвиля", "зелене цунамі"...", - зазначив Клімкін.

Читайте такожГазові сховища України заповнені достатньо - ЗеркальВін пояснив, що у найближчі роки у світі відбудеться перезавантаження, країни переходитимуть на абсолютно нові енергоефективні технології для зменшення шкідливих викидів, "інакше на нас чекає зовсім інша планета".

"І це означає, що Путін буде боротися всі найближчі роки за контроль над ринком газу в Європі шляхом довгострокових контрактів на своїх умовах. Саме у цьому полягає його амбіція, а не лише у "Північному потоці"… І для цього він готовий на все, оскільки для Росії на найближчі роки це питання виживання... Адже минулого року у Росії 38% бюджету - це нафта і газ", - наголосив екс-міністр.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару можливість і умови поставок в Україну катарського скрапленого газу.

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Автор: Антоніна Доломанжи