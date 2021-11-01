Президент Росії сказав, що його державі необхідно вдосконалювати свої оборонні системи.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на те, що в Чорне море зайшов військовий корабель США.

Сили РФ можуть подивитися на американський корабель в приціл систем оборони, публікує коментар російського лідера "РИА Новости".

За словами Путіна, Росії необхідно робити свої оборонні системи більш досконалими.

"...як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони", – заявив глава РФ.

Читайте також"Припиніть мислити категоріями війни": Україна відреагувала на закиди ЛавроваРаніше стало відомо, що військові кораблі США стягують у Чорне море для навчань з партнерами з Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Шостий флот американських військово-морських сил повідомив, що його флагманський корабель Mount Whitney почав свій перехід в північному напрямку в Чорне море.

Нагадаємо, у 2014 році РФ захопила український Крим, який омиває Чорне море, а також почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. Російська влада підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ЛНР" і "ДНР".

Країни-члени НАТО і Євросоюзу виступили проти агресії Росії й почали надавати підтримку Україні. У Чорне море вже не раз заходили кораблі Альянсу.

Автор: Екатерина Присяжнюк