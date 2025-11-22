Помилувані нібито раніше здійснили кримінальні злочини на території Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України. Про це заявила прессекретарка білоруського диктатора Наталія Ейсмонт, пише Белта.

За її словами, це відбулося як "розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, керуючись принципами гуманізму і як жест доброї волі".

Ейсмонт наголосила, що громадяни, яких помилував диктатор Лукашенко, нібито здійснили кримінальні злочини на території Білорусі.

"Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їх українській стороні", - цитують заяву прессекретарки білоруські ЗМІ 22 листопада.

Оновлено о 13:20. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив повернення до України 31 цивільного громадянина. Повідомляється, що ці громадяни були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.

Наймолодша звільнена українка - віком 18 років, найстаршому - 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема онкологію.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу. Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію", – додали в координаційному штабі.

Як повідомляв нещодавно УНІАН, Білорусь за допомогою Китаю виробляє для Росії зброю. Громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик заявив, що Пекін допоміг Мінську налагодити виробництво близько пів мільйона заготовок для снарядів, які призначені для Росії. За його словами, ці дані вказуються за рік. На одному підприємстві в Білорусі може вироблятися щонайменше пів мільйона снарядів.

Про участь сусідньої країни у російській війні проти України наголошував президент Володимир Зеленський, відповідаючи Лукашенку на його заклик до українців приїжджати в Білорусь. "Лукашенку треба не забувати. Він зараз... показує, який він "добрий" до нашого народу. Нам його доброта, яка о 4-й ранку з ракетами прийшла, не потрібна. І якщо він думає, що своїми словами трішечки заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже гарно пам'ятаємо. І він все одно буде сплачувати за те що він зробив", - наголошував Зеленський.

