Попереду — критичні дні, від яких може залежати не лише формат майбутнього миру, а й єдність Заходу, зазначає агентство.

Європейські лідери намагаються виграти додатковий час для України після того, як адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткий термін — до наступного четверга — для ухвалення 28-пунктного мирного плану, що, на думку Києва та західних партнерів, є фактичною поступкою Росії, пише Bloomberg.

Європа з'ясовує, наскільки жорсткий ультиматум США

Президент Володимир Зеленський разом із лідерами Франції та Німеччини проводив переговори, намагаючись зрозуміти, чи є дедлайн справжнім ультиматумом, чи лише елементом тиску.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поговорив із Дональдом Трампом і повідомив, що консультації продовжаться на рівні радників з нацбезпеки — зокрема з Марко Рубіо, який також обіймає посаду держсекретаря. Рубіо вже заявив, що план — це "не остаточний документ", а ідея, покликана "генерувати нові підходи".

Та сам Трамп у п’ятницю ввечері дав зрозуміти, що готовий відмовитися від участі США, якщо Київ не погодиться:

Водночас президент США натякнув на можливість перенесення терміну, заявивши Fox News Radio, що дедлайн може "рухатися, якщо все йде добре".

Саміт G20 стане критичним

За даними джерел, увага європейців тепер зміщується до закулісних переговорів на G20 у Йоганнесбурзі, де вони спробують узгодити спільну позицію та домогтися зміни плану.

Експерти попереджають, що американська пропозиція може розмити всі зусилля ЄС щодо вироблення єдиної лінії щодо України.

"Цей план відкидає європейські зусилля нанівець і повертає всіх у вихідну точку", — зазначила Рейчел Ріццо з Європейського центру Атлантичної ради.

Один європейський чиновник зазначив, що Україна попри тиск продовжує завдавати ударів у глиб Росії й утримувати оборону, тоді як нові санкції США вже набирають чинності.

Вашингтон запевняє, що це лише "точка відліку"

У Європі сподіваються, що ситуація повторить попередні раунди тиску Трампа, коли він відступав після опору Києва та союзників.

Експертка Гарвардського університету Меган О’Салліван зазначила:

"Очікувати, що таку пропозицію можна узгодити до четверга — немислимо".

У п’ятницю Зеленський повідомив, що майже годину говорив із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та міністром армії Деном Дрісколлом, які приїхали до Києва.

Путін же вкотре звинуватив Україну в небажанні миру й заявив, що "угоду запропонували США, а не Росія".

Розкол у США: республіканці виступили проти плану

Декілька високопоставлених республіканців розкритикували пропозицію Трампа. Сенатор Роджер Вікер заявив: "Україну не можна змушувати віддавати свої землі одному з найзліших воєнних злочинців у світі".

Мітч Макконнелл додав:

"Якщо радники президента більше переймаються тим, щоб заспокоїти Путіна, ніж досягти справжнього миру, Трампу потрібні нові радники".

Як повідомляв УНІАН, Україна опинилася перед одним із найскладніших рішень за весь час повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський попередив, що країна ризикує або втратити свою гідність і свободу, або — підтримку Вашингтона, якщо відхилить американський мирний план, який фактично закріплює ключові вимоги Росії, пише Reuters.

Трамп і російський диктатор Володимир Путін зажадали від Зеленського погодитися з їхнім "мирним планом" до четверга, інакше йому загрожує поразка. Як пише The Telegraph, Трамп вважає цей термін "доречним" і пригрозив Україні позбавити її допомоги США, якщо вимогу не буде виконано.

