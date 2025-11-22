Навроцький про мирний план Трампа: Українці повинні мати вирішальний голос

Польща наголошує, що американський проєкт миру, який передбачає територіальні поступки Україні, має бути прийнятним для Києва.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що жоден міжнародний план щодо припинення війни не може бути нав’язаний Україні. Про це він заявив, реагуючи на повідомлення про те, що США запропонували Володимиру Зеленському мирний проєкт із поступками Москві, передає Reuters.

Вашингтон розробив 28-пунктовий план, який передбачає, що Україна має погодитися на територіальні поступки, обмежити свої військові можливості та відмовитися від прагнення вступити до НАТО.

Документ також містить пункти, які можуть не влаштувати Москву, зокрема вимогу, щоб російські війська залишили частину окупованих територій.

У відповідь Навроцький наголосив, що саме Київ має бути вирішальним голосом у будь-яких переговорах:

"Саме Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна… Українці повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах".

Президент Польщі додав, що мир не може досягатися шляхом реалізації стратегічних цілей агресора: "Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресора, а агресором була і залишається Російська Федерація".

Як повідомляв УНІАН, адміністрація США тисне на Україну, щоб вона прийняла новий "мирний план" до четверга, 27 листопада, мовляв, можливості для переговорів обмежені.

За даними джерел The Financial Times, міністр армії США Деніел Дрісколл на зустрічі з європейськими дипломатами заявив, що він "оптимістично налаштований" і вважає що "зараз настав час для миру", але попередив, що Вашингтон не проявить особливої гнучкості.

