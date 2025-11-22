Драйвери виправили помилку, що з'явилася після останнього оновлення Windows 11.

NVIDIA випустила драйвер 581.94, щоб виправити серйозне падіння продуктивності в іграх, викликане останнім оновленням Windows 11 24H2 і 25H2.

Проблеми з'явилася після виходу апдейта KB5066835, він призводить до зниження FPS у низці ігор, і Microsoft поки не виправила помилку.

У мережі вже публікують порівняння продуктивності на старих і нових драйверах. Софт дав майже 50% приросту в Assassin's Creed Shadows: середній FPS виріс на 47%, а 1% low - на 46%.

Відео дня

В іншого користувача різниця виявилася ще помітнішою: плюс 65% продуктивності порівняно зі старим драйвером 581.57.

NVIDIA підкреслює, що падіння продуктивності стосується не всіх ігор, проблема проявляється вибірково, як пишуть у мережі, серед цих проєктів - Rise of the Ronin, Star Citizen, Valheim, Destiny 2, Cyberpunk 2077 та інші. Тому оновлюватися на 581.94 має сенс тільки тим, хто зіткнувся з просіданням після апдейту Windows 11.

Помилка Microsoft зачіпає не тільки власників відеокарт NVIDIA. На неї скаржаться і користувачі GPU від AMD та Intel. Однак поки що виробники цих карт не випустили свої виправлення.

Раніше ми називали найкращі відеокарти "за свої гроші", які можна купити у 2025 році. Королями недорогих ігрових збірок визнано GeForce RTX 2070 Super і Intel Arc B580.

Вас також можуть зацікавити новини: